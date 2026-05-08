Cuneo Montagna Festival: via al conto alla rovescia per la quarta edizione

Con il workshop di scrittura "Di cosa parliamo quando parliamo di storie", che lo scrittore Davide Longo terrà questo weekend (sabato 9 e domenica 10 maggio) alla Casa del Fiume a Cuneo - sold out i 20 posti disponibili - entra nel vivo il conto alla rovescia per la quarta edizione del Cuneo Montagna Festival, in programma da giovedì 14 a domenica 17 maggio.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Cuneo, con il contributo e il patrocinio della Camera di commercio di Cuneo e il patrocinio della Regione Piemonte, di Uncem Piemonte e della Provincia di Cuneo e in rete con tanti partner del territorio, è la punta dell'iceberg della riflessione metromontana avviata nel 2022 dalla città di Cuneo con l'istituzione di un assessorato dedicato.

Il programma prevede talk, convegni, proiezioni, concerti, mostre, attività esperienziali outdoor legati dal filo conduttore degli “sconfini”, un invito a uscire dalla propria zona di comfort e a guardare alle Terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi.

Tra le iniziative che hanno arricchito il palinsesto svelato lo scorso 18 aprile all'Open Baladin, le visite guidate a tema proposte dal Museo Civico di Cuneo sabato 16 e domenica 17 maggio e quelle del Museo Casa Galimberti di domenica 17 maggio.

Venerdì 15 maggio, alle 11,30, il piazzale antistante alla sede della sezione del CAI di Cuneo (via Porta Mondovì 5) verrà intitolato al Club Alpino Italiano alla presenza di istituzioni e autorità. E ancora, l'evoluzione dell'evento "Voices. Dialoghi di architettura alpina", organizzato dall'associazione Art.ur in collaborazione con gli architetti Dario Castellino e Alice Lusso, che, alla sua terza edizione, per la prima volta è aperto al pubblico, e il villaggio alpino in via Roma, con quasi 50 stand che sabato 16 maggio dalle 10 alle 18 e domenica 17 maggio dalle 9,30 alle 18 permetteranno di conoscere, ascoltare, incontrare la montagna.

Le serate del Cuneo Montagna Festival al cinema Monviso spaziano tra sport, con la leggenda dello sci di fondo Federico "Chicco" Pellegrino (venerdì 15 maggio), e Davide Rivero, trail runner cuneese vincitore nel 2025 del "Tor 130. Tot Dret" (sabato 16 maggio) e cinema, con un ricordo di Nino Perino, guida alpina, maestro di sci e storico soccorritore scomparso lo scorso dicembre, attraverso immagini e parole (giovedì 14 maggio), e un'anticipazione del film di Fredo Valla dedicato ad Hans Clemer (domenica 17 maggio).

E ancora, sabato 16 maggio debutteranno nella rassegna la stand up comedy con Antonio Piazza ed Emanuele Tumolo e il live podcast con il collettivo Brocchi sui Blocchi. Numerosi i convegni, da "Montesplora: un progetto di didattica per la montagna", a cura del corso di laurea in Scienze e tecnologie per la montagna dell'Università di Torino con il supporto dell'Alpine Lions Cooperation, al Festival dell’Assemblea Transfrontaliera del PITER ALPIMED+, fino a "Sentinelle di pietra. Memoria e futuro delle fortificazioni alpine cuneesi", proposto dalla delegazione FAI di Cuneo in collaborazione con la Fondazione Artea e "La montagna non è lontana. Sconfinare i modelli di mobilità per avvicinare territori e servizi", promosso dall'assessorato alla Metromontagna del Comune di Cuneo. Grazie alla sinergia con il festival Occit'amo, piazza Virginio sarà ancora scenario di note e danze, anche d'oltralpe.

Due le mostre, quella che, nel corridoio antistante il salone d'onore del Comune di Cuneo, celebra i primi trent'anni della Compagnia del Buon Cammino, e "Ai confini dell'oblio. I forti delle Alpi Marittime", allestita sotto i portici di via Roma fino al 5 luglio.

Tutti gli eventi del CNMF sono gratuiti con prenotazione, ove necessaria, al link https://bit.ly/cnmf 2026-eventbrite.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti visitare il sito internet www.festivaldellamontagna.it.