Gli alunni della scuola Primaria di Manta premiati a Roma per il progetto sulla Costituzione inclusiva

Creatività e cittadinanza attiva: premiato il progetto delle classi quinte della Scuola Primaria di Manta.

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di Manta si sono distinti per creatività e impegno civico partecipando al contest “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva”, promosso da un ente nazionale impegnato nella diffusione dei valori costituzionali tra i più giovani.

“Il progetto – spiega Francesca Tunno, una delle insegnanti referenti assieme a Sabina Di Molfetta e Michela Cayre - chiedeva agli studenti di interpretare e raccontare, attraverso linguaggi diversi, i principi di democrazia, inclusione e uguaglianza. I ragazzi hanno risposto ideando e realizzando un vero e proprio libro collettivo, capace di unire narrazione, riflessione civica e attenzione concreta ai diritti. La storia racconta di una ragazza ipovedente e in sedia a rotelle che, durante la ricreazione, non può accedere al cortile della scuola a causa delle barriere architettoniche. Mentre osserva da lontano i compagni giocare, emerge il tema dell’esclusione.

Da qui prende avvio la parte centrale del racconto: i compagni di classe decidono di intervenire, si confrontano, avanzano idee e progettano possibili soluzioni per rendere il giardino accessibile a tutti. Il libro descrive quindi un percorso partecipato e democratico: le proposte vengono discusse e votate, fino alla scelta di un progetto condiviso.

Il cambiamento non resta solo immaginato, ma diventa reale: grazie all’impegno della dirigente scolastica, l’intervento viene effettivamente realizzato, trasformando lo spazio scolastico in un luogo inclusivo. L’elaborato è stato premiato anche per la forma: è stato pensato per essere accessibile a tutti”.

La storia è stata tradotta in Braille, riscritta con la comunicazione aumentativa e, alcune parti, sono state arricchite con elementi tattili. Nella versione digitale, ogni alunno ha dato voce a una parte della storia, contribuendo alla narrazione corale.

A completare il lavoro, la canzone ‘Goccia dopo goccia’, registrata dagli stessi studenti e inserita come sottofondo finale, rafforza il messaggio che anche piccoli gesti possono generare grandi cambiamenti.

La premiazione si terrà il 4 giugno nella Sala della Regina a Montecitorio, sede della camera dei deputati a Roma.

A ritirare il riconoscimento saranno alcune insegnanti referenti del progetto, a coronamento di un’esperienza educativa che ha saputo rendere concreti e vissuti i valori della Costituzione.