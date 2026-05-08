Cena di gala solidale a Neviglie: la cantina Roberto Sarotto sostiene la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Unire il valore del territorio alla forza della solidarietà: è questo lo spirito di “Dai Fondatori per la Ricerca”, la cena di gala benefica organizzata dall’Azienda Agricola Roberto Sarotto in programma sabato 23 maggio alle ore 19.00, nella suggestiva cornice della cantina di Neviglie in località Ronconuovo 13, ai piedi della botte più grande del mondo. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, a sostegno delle attività di cura e ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.

L’iniziativa nasce dal desiderio della famiglia Sarotto di coniugare imprenditoria e responsabilità, profitto e restituzione: si è scelto quest’anno di trasformare un momento conviviale in un gesto di impegno collettivo dall’alto valore. Un valore autentico, curativo. In un territorio che da sempre esprime eccellenza produttiva e capacità di fare rete, questo evento rappresenta un’occasione speciale per contribuire attivamente alla ricerca scientifica, sostenendo chi ogni giorno lavora per offrire nuove prospettive di cura e speranza.

“Non è solo una cena e non è solo una raccolta fondi. È un modo per esserci, concretamente. Tutti conosciamo qualcuno che ha avuto a che fare con la malattia: sostenere la ricerca significa dare più possibilità, più tempo, un futuro – rimarca Roberto Sarotto –. Possiamo fare la nostra parte, e lo facciamo volentieri, insieme a chi sceglierà di sedersi a tavola con noi”.

Un impegno che nel 2026 assume un significato ancora più profondo: la Fondazione celebra infatti il traguardo dei primi 40 anni di attività (1986–2026), insieme ai 30 anni dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.

Gli ospiti della Cantina Sarotto saranno accolti per una cena di gala pensata non solo come esperienza enogastronomica, ma come un’occasione per sedersi allo stesso tavolo e guardare al futuro con responsabilità, nel segno di un nobile obiettivo comune. A questo scopo, “Dai Fondatori per la Ricerca” riserva ai presenti un ulteriore momento di condivisione e partecipazione: nel corso della serata è prevista un’asta benefica con in palio esclusivi cimeli sportivi.

“Per chi lavora ogni giorno nella ricerca, vedere una comunità che si mobilita in modo così concreto e generoso è importante – sottolinea Ivana Sarotto, ricercatrice presso l’Istituto di Candiolo –. Un tale segnale di vicinanza e fiducia, al di là dell’aiuto economico, dà forza al nostro lavoro. Sarà particolarmente significativo condividere questa serata anche con molti colleghi che saranno presenti, in un contesto diverso da quello quotidiano, ma tutti uniti dallo stesso obiettivo”.

Non è la prima volta che l’Azienda agricola Roberto Sarotto promuove iniziative solidali a favore della Fondazione. Già in occasione della cerimonia di consegna del Guinness World Record 2022 per la botte di rovere più grande del mondo, la cantina aveva scelto di affiancare al traguardo imprenditoriale un impegno concreto nel sociale, confermando una sensibilità che si rinnova con quest’ultima nuova iniziativa.

Dedicato ad Angelo e Maria, “Ai Fondatori” è un progetto solidale in continua espansione. In principio, è stata una tiratura limitata di 6.000 bottiglie di Barolo Riserva 2016 della Grande Botte a inaugurare la stagione della solidarietà e da allora, ogni anno, una quota minima di 1 euro per ogni bottiglia prodotta dalla Grande Botte viene devoluto in beneficenza, in favore di associazioni ed enti locali che operano nell’ambito sociale e della ricerca scientifica: nella prima edizione alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e, successivamente, alla Federazione Malattie Rare Infantili con sede presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino. Quest’anno ne sarà beneficiaria la ricerca sul Parkinson. Ma è presto per i dettagli dell’annuale restituzione: ogni sforzo è ora concentrato sulla prima edizione della cena di gala.