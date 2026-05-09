Formedil porta il “Cantiere Sicuro Quiz” a SaMoTer: formazione e sicurezza al centro del cantiere

«SaMoTer è la fiera leader delle macchine movimento terra, dove gravitano i principali produttori di mezzi d’opera per l’edilizia», con queste parole Elena Lovera, presidente di Formedil Cuneo e di Formedil Italia, ha raccontato il valore della presenza di Formedil al salone internazionale in corso a Verona.

SaMoTer, ospitato nel quartiere fieristico di Veronafiere dal 6 al 9 maggio 2026, è uno degli appuntamenti più importanti per il mondo delle costruzioni, delle macchine movimento terra e del construction equipment. Nato a Verona nel 1964, il salone riunisce imprese, produttori, operatori specializzati, tecnici, professionisti e realtà della formazione attorno ai temi dell’innovazione, della sicurezza, della digitalizzazione e dell’evoluzione del cantiere. Questa edizione conferma il ruolo della manifestazione come punto di riferimento per una filiera che cambia rapidamente e che chiede competenze sempre più solide.

Proprio in questo contesto, allo stand di Formedil Italia, si è svolta la presentazione del “Cantiere Sicuro Quiz”, uno strumento interattivo pensato per promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso quiz, attività ludiche e modalità di apprendimento coinvolgenti. Un format capace di unire formazione, prevenzione e partecipazione, portando il tema della sicurezza fuori dagli schemi tradizionali e rendendolo più vicino a lavoratori, studenti e imprese.

A cimentarsi nella gara sono stati i membri della RIAS Ance – Commissione Relazioni Industriali e Affari Sociali – con Elena Lovera nel ruolo di presentatrice della sfida. Il quiz ha trasformato la formazione in un momento dinamico, pratico e condiviso, confermando quanto il coinvolgimento diretto possa diventare una leva efficace per fissare concetti, stimolare attenzione e rendere più forte la consapevolezza sui comportamenti corretti in cantiere.

«Noi abbiamo partecipato allo stand di Formedil Italia con il nostro Quiz Show “Cantiere Sicuro”, il nuovo format che abbiamo lanciato il 28 aprile a Cuneo in occasione della Giornata mondiale della sicurezza», ha spiegato la presidente Elena Lovera «Il pubblico SaMoTer è fatto di visitatori qualificati, esperti di settore, aziende che si occupano di scavi e movimenti terra, e non sono mancati studenti di istituti tecnici, operatori edili e operai specializzati nell’utilizzo di questi mezzi. Per il nostro ente è stata una grande opportunità per presentare i nostri corsi a una platea importante».

La presenza a Verona ha rappresentato anche un’occasione per rafforzare il rapporto tra scuola, formazione e imprese. In un comparto come quello delle costruzioni, dove la richiesta di professionalità qualificate è sempre più alta, strumenti come il “Cantiere Sicuro Quiz” aiutano ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso esperienze pratiche, concrete e specialistiche. La sicurezza diventa così non solo un obbligo, ma una competenza da allenare, condividere e rendere parte della cultura quotidiana del cantiere.

Elena Lovera ha poi sottolineato il valore della partecipazione del territorio cuneese: «Abbiamo avuto il piacere di avere in stand una delegazione di imprenditori cuneesi in visita alla fiera. Devo ringraziare la nostra direttrice Laura Blua per la sua professionalità, perché grazie all’operato del personale possiamo puntare sempre più in alto, con l’obiettivo costante di fornire l’eccellenza nella formazione alle imprese e ai lavoratori della nostra provincia».

A evidenziare il valore operativo dello strumento è stata anche Laura Blua, direttrice di Formedil Cuneo: «Abbiamo presentato e fatto sperimentare lo strumento del quiz per sensibilizzare sul tema della sicurezza, oltre a far conoscere lo strumento innovativo e interattivo che verrà utilizzato nei percorsi formativi per valutazioni, verifiche dell’apprendimento e rilevazione della soddisfazione dei partecipanti».

L’esperienza di SaMoTer dimostra come la formazione possa parlare un linguaggio nuovo, più diretto e partecipato.

“Cantiere Sicuro Quiz” crea confronto, stimola attenzione e rende ogni partecipante parte attiva del percorso.