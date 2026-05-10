Due brutti incidenti, a Cuneo città e sull'autostrada A6: doppio intervento per i Vigili del fuoco

Notte e prima mattina della domenica di lavoro intenso per i Vigili del fuoco. Oltre ad alcuni interventi per piccoli incendi di sterpaglie, due sono stati quelli davvero significativi.

Auto contro il muro di un'abitazione

A Cuneo, sul prosieguo di porta Brunet verso Tetto Cavallo, poco prima delle 2.30 di questa notte una vettura è finita fuori strada, andando a sbattere contro il muro di una abitazione: alcuni degli occupanti erano rimasti incastrati nelle lamiere, ma malgrado il grosso spavento nessuno ha riportato ferite gravi. Sul posto, per i rilievi del caso, è poi giunta anche la Polizia.

Vettura contro il guardrail sull'A6

All'alba, invece, lungo l'autostrada A6, in direzione Savona, poco prima dell'autogrillo di Rio Coloré, il conducente di un'auto ha perso il controllo, andando a sbattere contro il guardrail: dalle prime indicazioni pare che le persone a bordo non abbiano avuto problemi, anche se una pare essere rimasta incastrata all'interno, di qui la necessità di far intervenire i pompieri.