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Banca Sella presenta la seconda tappa del roadshow “Voglio una Borsa Rosa”
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Economia | 10 maggio 2026, 09:54

Banca Sella presenta la seconda tappa del roadshow “Voglio una Borsa Rosa”

A conclusione dell’incontro è previsto un aperitivo di networking, pensato per proseguire il dialogo in un contesto informale e favorire la nascita di nuove sinergie.

Banca Sella presenta la seconda tappa del roadshow “Voglio una Borsa Rosa”

Banca Sella promuove la seconda tappa della seconda edizione del roadshow “Voglio una Borsa Rosa”, un appuntamento dedicato al ruolo delle donne nelle imprese familiari italiane e alla valorizzazione della leadership femminile nel mondo dell’impresa.

L’incontro sarà l’occasione per presentare i risultati della ricerca “La leadership femminile nelle imprese familiari italiane - Imprenditrici e manager nel family business”, realizzata in collaborazione con LIUC Business School e con il patrocinio di AIDAF – Associazione Italiana delle Aziende Familiari.

Lo studio approfondisce il contributo delle donne all’interno delle imprese familiari, mettendo in luce esperienze, competenze e percorsi di crescita di imprenditrici e manager. Un tema centrale per comprendere come il talento femminile possa diventare una leva concreta per l’evoluzione delle aziende, soprattutto in un contesto in cui continuità, innovazione e visione strategica sono sempre più importanti.

Durante l’evento verranno condivisi dati, riflessioni e spunti utili per leggere il presente e il futuro del family business italiano. Particolare attenzione sarà dedicata anche all’educazione finanziaria, intesa come strumento di consapevolezza, autonomia e crescita, sia personale sia professionale.

L’appuntamento si propone quindi come un momento di confronto aperto tra imprese, professionisti e protagonisti del territorio, con l’obiettivo di favorire nuove connessioni e valorizzare esperienze capaci di generare impatto.

A conclusione dell’incontro è previsto un aperitivo di networking, pensato per proseguire il dialogo in un contesto informale e favorire la nascita di nuove sinergie.

C.S.

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