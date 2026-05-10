Bonelli: l’ultimo gruppo di alunni coinvolti nel PCTO estero ha scelto come destinazione SIVIGLIA

Si sta concludendo il progetto del PCTO estero con l'ultimo gruppo di studenti del Bonelli e questa volta la destinazione è stata Siviglia.

Venti alunni delle classi quarte, accompagnati da due docenti, hanno intrapreso la loro esperienza di “Formazione Scuola Lavoro” nella splendida capitale dell'Andalusia. Con la collaborazione dell'agenzia "Praktica", i ragazzi sono stati impegnati in attività volte a potenziare le loro competenze relazionali e linguistiche in diversi campi. Questa esperienza ha messo in gioco le loro capacità di problem solving e la curiosità verso stili di vita diversi dal proprio. I ragazzi hanno dimostrato senso di responsabilità e autonomia nell'adattarsi a ritmi, tempi ed esigenze del mondo lavorativo.

Accompagnati dalle docenti, gli studenti hanno anche avuto modo di esplorare e apprezzare il patrimonio artistico e culturale che la città di Siviglia offre, dalla Alcazar alla Cattedrale, dalla Torre dell'oro alla Plaza de toros, solo per citarne alcune. Un'intera giornata è stata dedicata alla scoperta di Cordoba, di cui hanno esplorato i suggestivi vicoli del quartiere ebraico e la moschea-cattedrale, espressione della convivenza delle culture islamica e cristiana nel corso della storia.

Tra una visita e l'altra non sono mancate cene conviviali, in cui sono state apprezzate le eccellenze gastronomiche andaluse, e spettacoli di luci e musiche a Las Setas.

Ancora una volta il Bonelli si è dimostrata una scuola all'avanguardia, che guarda al futuro anche in un’ ottica internazionale.

Un grazie sincero va al team organizzatore dell’Istituto.