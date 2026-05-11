Altra edizione di grande successo: TEDxCuneo ha conquistato con Revelio

Cala il sipario, si spengono le luci. TEDxCuneo ha fatto centro, anche quest’anno. Revelio, dritti al punto per fare luce è il tema che ha illuminato la sesta edizione di sabato 9 maggio al Teatro Toselli di Cuneo che ha ospitato un pubblico numeroso, attento che ha accolto le storie, le emozioni, le riflessioni scaturite dai nove talk.

Irene Borgna ci ha svelato il valore del buio e i rischi dell’inquinamento luminoso, Luca Benedetti come la luce influenza il benessere, Micol Maccario ha spiegato il ruolo del giornalismo lento, consapevole e indipendente. Le immagini che raccontano crude storie di immigrazione di Nicolò Filippo Rosso insegnano che la luce è una responsabilità, nel racconto di Antonella Postorino e Marianna Rudino c’è la forza della ricostruzione quando tutto crolla nell’emergenza, Leonardo Fallani ci ha condotto nell’universo della fisica quantistica, il connubio tra musica ed emozioni affidato alla cantautrice Marsali, per Francesco Taverna (e Chico) la fantasia è l’unica via per cambiare la nostra realtà. La magia del cinema, dei suoi effetti speciali, il dietro-le-quinte per capire che l’apparenza spesso non è la realtà affidata a Mauro Zingarelli.

L’edizione 2026 ha portato con sé una bella novità, il TEDx Passport nato con l’obiettivo di connettere tra loro i vari TEDx per scoprire luoghi e persone nuove. Si richiede in qualsiasi evento che aderisce all’iniziativa, basta portarlo con sé a ogni TEDx e farlo timbrare. Dieci timbri danno diritto all’undicesimo in regalo. È sufficiente contattare il TEDx scelto.

TEDxCuneo 2026 è stato arricchito dal workshop della Fondazione Lateral che ha fornito ai giovani partecipanti gli strumenti per valorizzare il proprio talento e costruire il proprio futuro. Presente anche lo sportello Europe Direct Cuneo Piemonte in occasione della Giornata dell’Europa.

ENS - Ente Nazionale Sordi di Cuneo ha fornito il servizio di interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni), importante per rendere l’evento ancora più inclusivo.

Davide Bonino, licenziatario TEDx fa il bilancio finale di questa edizione: “Innanzitutto, c’è la soddisfazione per un evento che ha funzionato benissimo, siamo ormai una macchina ben oliata. Poi, il pubblico che partecipa sempre attivamente il cui feedback per noi è irrinunciabile. Rivolgo la mia profonda gratitudine a tutti coloro che si impegnano ogni anno nella realizzazione di TEDxCuneo, mesi di lavoro che si concretizzano in un evento che dura lo spazio di un pomeriggio. Un grande grazie ai nostri partner che credono nel nostro progetto, senza il loro prezioso contributo, nulla di tutto questo sarebbe possibile. Mi piace raccontarci con questa frase: siamo alberi che hanno scelto di diventare foresta. E’ la nostra stella polare e il fondamento della nostra associazione culturale Anima Silvae”.