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Eventi | 11 maggio 2026, 18:25

Strategia Cuneo dopo Cuneo, Alba e Savigliano fa tappa a Pollenzo

L'appuntamento, giovedì 28 maggio, è dedicato agli attori istituzionali, economici, sociali, culturali ed educativi del territorio e chiunque abbia una rilevanza sul territorio provinciale e desideri approfondire il tema della pianificazione strategica

Strategia Cuneo dopo Cuneo, Alba e Savigliano fa tappa a Pollenzo

Nell’ambito del percorso di attuazione del Piano Strategico Cuneo 2030 la Provincia di Cuneo, la Camera di commercio di Cuneo e la Fondazione CRC propongono un momento di confronto per costruire una visione condivisa di futuro per il territorio provinciale, a cui lavorare congiuntamente per garantirne l’attuazione.

Dopo la tappa di Cuneo (27 marzo), la tappa di Alba (16 aprile) e la tappa di Savigliano (22 aprile), sono in programma gli ultimi 2 incontri, ospitati a Mondovì e a Pollenzo e aperti ad attori istituzionali, economici, sociali, culturali, educativi del territorio, con l’obiettivo di condividere prospettive comuni e rafforzare il sistema di pianificazione strategica mediante la sottoscrizione dei Patti di Collaborazione.

I 5 megatrend che stanno trasformando a ogni livello il nostro futuro – Urbanizzazione, Diseguaglianze sociali, Squilibri demografici, Innovazione tecnologica, Cambiamenti climatici – faranno da sfondo a ciascun incontro. 

DOVE E QUANDO

IIS Giolitti Bellisario – Piazza IV Novembre, 6

Giovedì 28 maggio 2026 – ore 10:15 | Pollenzo [iscriviti qui]

Sede Albergo dell’Agenzia - via Fossano 21 

 

PROGRAMMA: 

10.15 |Accoglienza 

10.30 |Visioni, condivisioni e alleanze per il futuro del territorio

              Luca Robaldo, Presidente Provincia di Cuneo

              Luca Crosetto, Presidente CCIAA Cuneo

              Mauro Gola, Presidente Fondazione CRC

10.45 |Il Piano strategico Cuneo 2030 e i megatrend della provincia di Cuneo 

              a cura dell’Ufficio Studi Fondazione CRC 

11.00 |Laboratorio interattivo di Future thinking

             a cura di Forwardto 

12.30 |I Patti di collaborazione: perchè e come aderire

13.00 |Aperitivo conviviale   

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata alla pianificazione strategica sul sito della Fondazione CRC.
Tel. 0171 452775/778/718 | E-mail studi@fondazionecrc.it

c.s.

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