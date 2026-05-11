Strategia Cuneo dopo Cuneo, Alba e Savigliano fa tappa a Pollenzo

Nell’ambito del percorso di attuazione del Piano Strategico Cuneo 2030 la Provincia di Cuneo, la Camera di commercio di Cuneo e la Fondazione CRC propongono un momento di confronto per costruire una visione condivisa di futuro per il territorio provinciale, a cui lavorare congiuntamente per garantirne l’attuazione.

Dopo la tappa di Cuneo (27 marzo), la tappa di Alba (16 aprile) e la tappa di Savigliano (22 aprile), sono in programma gli ultimi 2 incontri, ospitati a Mondovì e a Pollenzo e aperti ad attori istituzionali, economici, sociali, culturali, educativi del territorio, con l’obiettivo di condividere prospettive comuni e rafforzare il sistema di pianificazione strategica mediante la sottoscrizione dei Patti di Collaborazione.

I 5 megatrend che stanno trasformando a ogni livello il nostro futuro – Urbanizzazione, Diseguaglianze sociali, Squilibri demografici, Innovazione tecnologica, Cambiamenti climatici – faranno da sfondo a ciascun incontro.

DOVE E QUANDO:

Giovedì 14 maggio 2026 – ore 10:15 | Mondovì [ iscriviti qui ]

IIS Giolitti Bellisario – Piazza IV Novembre, 6

Giovedì 28 maggio 2026 – ore 10:15 | Pollenzo [ iscriviti qui ]

Sede Albergo dell’Agenzia - via Fossano 21

PROGRAMMA:

10.15 |Accoglienza

10.30 |Visioni, condivisioni e alleanze per il futuro del territorio

Luca Robaldo, Presidente Provincia di Cuneo

Luca Crosetto, Presidente CCIAA Cuneo

Mauro Gola, Presidente Fondazione CRC

10.45 |Il Piano strategico Cuneo 2030 e i megatrend della provincia di Cuneo

a cura dell’Ufficio Studi Fondazione CRC

11.00 |Laboratorio interattivo di Future thinking

a cura di Forwardto

12.30 |I Patti di collaborazione: perchè e come aderire

13.00 |Aperitivo conviviale