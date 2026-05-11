Strategia Cuneo dopo Cuneo, Alba e Savigliano fa tappa a Pollenzo

Nell’ambito del percorso di attuazione del Piano Strategico Cuneo 2030 la Provincia di Cuneo, la Camera di commercio di Cuneo e la Fondazione CRC propongono un momento di confronto per costruire una visione condivisa di futuro per il territorio provinciale, a cui lavorare congiuntamente per garantirne l’attuazione.
Dopo la tappa di Cuneo (27 marzo), la tappa di Alba (16 aprile) e la tappa di Savigliano (22 aprile), sono in programma gli ultimi 2 incontri, ospitati a Mondovì e a Pollenzo e aperti ad attori istituzionali, economici, sociali, culturali, educativi del territorio, con l’obiettivo di condividere prospettive comuni e rafforzare il sistema di pianificazione strategica mediante la sottoscrizione dei Patti di Collaborazione.
I 5 megatrend che stanno trasformando a ogni livello il nostro futuro – Urbanizzazione, Diseguaglianze sociali, Squilibri demografici, Innovazione tecnologica, Cambiamenti climatici – faranno da sfondo a ciascun incontro.
DOVE E QUANDO:
- Giovedì 14 maggio 2026 – ore 10:15 | Mondovì [iscriviti qui]
IIS Giolitti Bellisario – Piazza IV Novembre, 6
Giovedì 28 maggio 2026 – ore 10:15 | Pollenzo [iscriviti qui]
Sede Albergo dell’Agenzia - via Fossano 21
PROGRAMMA:
10.15 |Accoglienza
10.30 |Visioni, condivisioni e alleanze per il futuro del territorio
Luca Robaldo, Presidente Provincia di Cuneo
Luca Crosetto, Presidente CCIAA Cuneo
Mauro Gola, Presidente Fondazione CRC
10.45 |Il Piano strategico Cuneo 2030 e i megatrend della provincia di Cuneo
a cura dell’Ufficio Studi Fondazione CRC
11.00 |Laboratorio interattivo di Future thinking
a cura di Forwardto
12.30 |I Patti di collaborazione: perchè e come aderire
13.00 |Aperitivo conviviale
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata alla pianificazione strategica sul sito della Fondazione CRC.
Tel. 0171 452775/778/718 | E-mail studi@fondazionecrc.it