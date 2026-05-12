Riorganizzazione del 118: riunione d’urgenza per la rappresentanza dei sindaci dell'Asl Cn1: "Dobbiamo essere coinvolti tutti"

Ieri, lunedì 11 maggio, presso la sede dell’Asl Cn1, si è tenuta la riunione della Rappresentanza dei Sindaci dell’Asl Cn1, indetta e presieduta dalla Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, in qualità di Presidente della Rappresentanza. All’’ordine del giorno il tema della riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza territoriale 118. La riunione è stata convocata con urgenza su iniziativa della Presidente per fare chiarezza sul nuovo modello organizzativo preannunciato a livello regionale. All’incontro hanno partecipato Giuseppe Guerra, Direttore Generale dell’Asl Cn1, Massimo D’Angelo, Direttore Generale di Azienda Zero, insieme al suo staff e, in collegamento video, l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi.

“La rappresentanza è stata convocata per poter avere informazione diretta, da parte dell’azienda Zero, del suo direttore generale e dell’assessore regionale alla sanità, su quali siano le prospettive e i nodi della riorganizzazione del servizio di emergenza 118”, spiega Patrizia Manassero, in qualità di Presidente della Rappresentanza dei Sindaci. “Come sindaci, aggiungi, abbiamo espresso il nostro disagio di fronte alla annunciata riforma di un servizio di cui non eravamo stati informati e rispetto alla quale abbiamo letto di criticità in alcune parti della Provincia. Ci dispiace molto che sia mancato il confronto preventivo. Se ieri, nel confronto, abbiamo compreso che la riforma ha ragioni tecniche e scientifiche importanti, abbiamo altresì ribadito la necessità di avere un trattamento uniforme su tutto il territorio e di essere informati in modo puntuale. Abbiamo chiuso l’incontro ottenendo la sospensione della riorganizzazione, sino al confronto con l’assemblea dei sindaci”.

La Presidente della Assemblea dei Sindaci dell'ASL CN1, Roberta Robbione, ha infatti espressamente richiesto che il tema venga affrontato con tutti i Sindaci del territorio di competenza dell’Asl Cn1: “La riorganizzazione del 118 tocca direttamente la sicurezza dei cittadini e la capillarità del soccorso. Per questo è necessaria la massima informazione e condivisione con i primi cittadini, che sono il primo presidio sui territori. Siamo convinti che ogni modifica di questa portata debba prevedere un confronto serio con le istituzioni del territorio. La sanità d’emergenza riguarda le persone: per questo, chi ha responsabilità politica e sanitaria deve lavorare insieme per offrire il miglior servizio possibile ai cittadini.”

"Ho apprezzato la disponibilità dell'assessore Riboldi e confido che, d'ora innanzi, questo rapporto diretto coi Sindaci possa essere sempre più coltivato. È l'unica strada per capire i problemi e spiegare le decisioni della Regione ai cittadini. Anche quelle che non condividiamo", ha evidenziato il Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo.