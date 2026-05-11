BASKET OPEN CSI / La Savimacos Savigliano è campione provinciale

Campioni provinciali, le Pantere di coach Spinella si prendono il titolo cuneese superando al fotofinish i Gipsy di Fossano al termine di una partita folle.

La Savimacos arriva al campo neutro di SportArea con una rosa come sempre folta che addirittura imporrebbe al coach scelte difficili nelle convocazioni, ma la grinta e la voglia di esserci scalda il gruppo anche nell’intensa settimana di lavoro precedente e restituisce in campo una squadra determinata e consapevole di aver dato tutto e che ora serve buttare il cuore oltre l’ostacolo.

Raccontare questa finale è pressoché impossibile. Savigliano parte meglio ma gli avversari ritrovano presto compattezza e ricuciono il primo gap della partita, riuscendo ad andare anche aventi con un tiro sulla sirena. Il secondo quarto è molto equilibrato e solo un forcing finale permette alle Pantere di entrare negli spogliatoi in vantaggio di una manciata di punti.

Il secondo tempo sarà un monologo: i Gipsy si riportano in vantaggio e mantengono una distanza di sicurezza che tocca anche gli otto punti di stacco, con le Pantere mai dome ma sempre a rincorrere. Questo “guardie e ladri” prosegue fino agli ultimi scampoli della partita quando inizia il Marco Giordanengo’s show. “Ocram” infila ben cinque triple consecutive e consegna alle Pantere la possibilità di un’incredibile sorpasso all’ultimo secondo, siamo sul 72-73 per i gitani. La palla finisce nuovamente tra le sue sapienti mani e, con un canestro che rimane tutt’ora un mistero della fisica, Savigliano è avanti e il palazzo esplode. Restano però una manciata di secondi e il possesso è Gipsy. Gli avversari riescono arrivare al tiro ma il ferro premia la tenacia biancorossa facendo partire i festeggiamenti.

La stagione non è ancora finita, presto arriveranno indicazioni per la prossima fase, i Campionati Regionali!

A chiudere, per farlo in bellezza, il ringraziamento sentito, dovuto, sacrosanto a tutti coloro che sono venuti a Cuneo questo sabato. Uno spettacolo per gli occhi e per le orecchie, un supporto incrollabile e soprattutto uno spot meraviglioso per il basket e per lo sport. Solo tifo pro Savigliano e mai contro un avversario a cui vanno tutti gli onori per una partita leggendaria. Gli applausi di tutto il popolo biancorosso verso i Gipsy al momento della premiazione certificano una stima che speriamo reciproca. Ancora grazie a tutti coloro che ci hanno seguito sabato, come tutta la stagione. Ora il Piemonte inizi a tremare.

SAVIMACO SAVIGLIANO 74 – GIPSY FOSSANO 73

19-21, 14-11, 16-22, 25-19

Savigliano: Rosa, Ambrosino, Gallo, Gallino, Pautassi, Giordanengo, Bergese, Rivarossa, Alladio L., Lovera, Di Maria, Bajrami. All.: Spinella, Damiano. Dir.: Ambrosino

(non convocati ma presenti: Tagliano, Alladio F., Sulejmanovic, Allemandi, Tounkara, Introini)