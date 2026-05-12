Psa, in Piemonte nessun nuovo positivo: il totale resta a 810

In Piemonte non sono state osservate dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 810 positivi.
In Liguria sono state riscontrate quattro nuove positività sui cinghiali: due in provincia di Genova, entrambe a Genova (284 in totale); due in provincia di Savona, a Piana Crixia (cinque). Il totale in regione sale a 1.288 casi.
Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana è fermo a quota 197.