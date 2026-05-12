 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 12 maggio 2026, 11:31

Psa, in Piemonte nessun nuovo positivo: il totale resta a 810

Secondo i controlli dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale sui cinghiali solamente in Liguria si registra un aumento di quattro positivi arrivando a 1288 totali. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

In Piemonte non sono state osservate dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 810 positivi.

In Liguria sono state riscontrate quattro nuove positività sui cinghiali: due in provincia di Genova, entrambe a Genova (284 in totale); due in provincia di Savona, a Piana Crixia (cinque). Il totale in regione sale a 1.288 casi.

Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana è fermo a quota 197.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium