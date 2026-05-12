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Attualità | 12 maggio 2026, 17:41

Tanaro più sicuro a Nucetto: varato l'impalcato del nuovo ponte

La struttura, in località Fabbrica, è stata installata nei giorni scorsi. L'opera è stata finanziata con i fondi del PNRR

Tanaro più sicuro a Nucetto: varato l'impalcato del nuovo ponte

Procede a pieno ritmo il cantiere per la messa in sicurezza del territorio a Nucetto dove, la scorsa settimana, è stato varato l'impalcato del nuovo ponte in località Fabbrica. 

L'opera, finanziata con fondi del PNRR "Missione 2", rientra tra gli interventi per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. 

La posa dell'impalcato si è svolta lo scorso mercoledì 7 maggio e ora i lavori procedono verso la fase finale. Nei prossimi giorni sarà realizzata infatti la soletta e la pavimentazione stradale. 

Arianna Pronestì

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