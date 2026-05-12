Gatti randagi investiti, l’appello di Amici di Zampa: “Servono convenzioni veterinarie per intervenire subito”

Gatti randagi investiti e soccorsi difficili da organizzare in tempi rapidi. È il tema sollevato da Amici di Zampa ODV di Alba, che lancia un appello alle Amministrazioni comunali del territorio affinché vengano attivate convenzioni veterinarie dedicate agli interventi urgenti sugli animali feriti.

“Negli ultimi mesi - spiegano dall’associazione - sono aumentate le telefonate da parte di cittadini che segnalano gatti trovati lungo le strade, spesso in condizioni gravi e bisognosi di cure immediate. Una situazione che, nella maggior parte dei casi, richiede un intervento tempestivo e il coinvolgimento di strutture veterinarie in grado di prestare assistenza”.

“Chi ci chiama quasi sempre vuole aiutare, ma spesso non sa come muoversi o non riesce a sostenere da solo le spese veterinarie - spiegano i volontari di Amici di Zampa -. Così le emergenze finiscono per ricadere sulle associazioni, che fanno il possibile ma non possono essere l’unico riferimento per tutto il territorio”.

Il problema, sottolinea l’ODV, non riguarda la disponibilità dei cittadini o dei volontari, ma la mancanza di un sistema organizzato che permetta di sapere a chi rivolgersi, dove portare l’animale ferito e come garantire le prime cure senza perdere tempo prezioso.

“Non sempre riusciamo a intervenire - aggiungono dall’associazione -. Le segnalazioni sono tante e le risorse, sia economiche sia organizzative, hanno un limite. Serve una risposta più strutturata, che permetta di affrontare questi casi prima che diventino emergenze gestite all’ultimo momento”.



Amici di Zampa richiama anche il quadro normativo esistente. La Legge quadro nazionale n. 281 del 14 agosto 1991 disciplina la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, mentre il Codice della Strada, all’articolo 189 comma 9-bis, prevede l’obbligo di soccorso per gli animali feriti a seguito di incidente stradale.

Secondo quanto riferito dall’associazione, anche l’ASL avrebbe invitato i Comuni del territorio a organizzarsi attraverso convenzioni dedicate, così da garantire interventi più rapidi e coordinati. Ad oggi, tuttavia, nella maggior parte dei Comuni mancherebbero ancora accordi operativi con ambulatori veterinari per la gestione di questi casi.

Da qui la richiesta rivolta alle Amministrazioni locali: attivare convenzioni veterinarie per il soccorso dei gatti randagi investiti, in modo da offrire un supporto concreto sia agli animali sia ai cittadini che si trovano davanti a una situazione di emergenza.

“Dietro ogni chiamata c’è un animale che soffre e una persona che sta cercando di aiutarlo - concludono i volontari -. Avere procedure chiare e convenzioni già attive significherebbe non lasciare soli né i cittadini né le associazioni, e soprattutto garantire agli animali feriti una possibilità reale di essere curati in tempo”.

Amici di Zampa Alba ODV

Barbara: 335/6915647 - Daniela: 338/3334697 - Paolo: 347/5924197

Email: amicidizampa@tiscali.it