Alba, ad Altavilla un incontro su monsignor Dho: fede, Chiesa e attualità del suo magistero

L’Azione cattolica e la diocesi di Alba invitano giovani, adulti e sacerdoti all’incontro in programma sabato 16 maggio, a partire dalle 10, nella Casa diocesana di Altavilla.

L’occasione è la presentazione della riedizione degli scritti di monsignor Sebastiano Dho, “Un tratto di strada insieme” (Effatà editrice), che ripropone il pensiero del vescovo di Alba dal 1993 al 2010.

Un’opportunità per rileggere parole che si confermano ancora oggi di grande attualità: un magistero attento al Concilio e capace di indicare uno stile di Chiesa fondato su vicinanza, condivisione e fede vissuta nel quotidiano.

Durante l’incontro saranno approfonditi alcuni temi centrali del suo pensiero, come il ruolo della Chiesa locale, l’annuncio del Vangelo anche nella dimensione sociale e la necessità di cercare strade nuove attraverso una rilettura dei suoi testi.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sezione “Colloqui”, in cui emerge una voce diretta e concreta, capace di parlare al vissuto delle persone con toni talvolta ironici e profetici, ma sempre essenziali.

A guidare il confronto saranno Vittorio Rapetti e Maria Teresa Balocco, in un dialogo pensato per riscoprire nel volume una fonte viva di riflessione e orientamento. Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con il pranzo, mentre nel pomeriggio, guidati da fra Davide, i partecipanti saranno accompagnati in una riflessione sulla figura di san Francesco, nell’anno a lui dedicato.

L’invito è aperto a tutti, con l’intento di condividere un’occasione di crescita, confronto e cammino comune.





