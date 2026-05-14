Alba: cinque alloggi ristrutturati saranno assegnati a nove beneficiari

Il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero, il Comune di Alba e l’ATC Piemonte Sud hanno dato vita al progetto di promozione di percorsi di vita autonoma e di accesso al mondo del lavoro indirizzato a giovani con disabilità.

Il progetto, finanziato per circa 537.000,00 euro con i fondi del PNRR, Missione 5, Inclusione Sociale, ha consentito la ristrutturazione di cinque alloggi di proprietà comunale, affidati alla gestione di ATC che ha curato i lavori di recupero, e poi assegnati a nove beneficiari.

Gli alloggi sono stati ristrutturati con dotazione di dispositivi di domotica e tecnologia per la connettività sociale per garantire la sicurezza degli utenti e l’autonomia dell’ambiente domestico.

Il Consorzio ha individuato gli assegnatari tra i ragazzi del territorio idonei ad avviare un progetto di autonomia abitativa e ha attivato i sostegni socio educativi e materiali a favore degli utenti, mediante interventi domiciliari (educativi e di assistenza tutelare) e sperimentali di accompagnamento a distanza tramite l’utilizzo di specifici applicativi e software di teleassistenza.

Ogni beneficiario è stato preso in carico dal Servizio Inserimenti Lavorativi del Consorzio per instradare o consolidare tirocini formativi, tirocini per l’inclusione sociale, Pass e veri e propri contratti di assunzione.

Ai beneficiari è stata fornita adeguata strumentazione di assistenza per il lavoro a distanza attraverso dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologica previa attività di formazione specifica.

Tutto il progetto è stato attuato in stretto contatto e con la collaborazione delle famiglie dei ragazzi beneficiari.

Attualmente i beneficiari sono tutti impegnati in attività occupazionali o lavorative, gestiscono in autonomia le loro case e si organizzano con il supporto di volontari e educatori del Consorzio per le attività del tempo libero

Martedì 19 maggio alle 9 nel palazzo di via Garelli a Piana Biglini che ospita gli alloggi, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, gli Enti promotori del progetto, insieme ai beneficiari interessati, presenteranno l’iniziativa ed i primi risultati del progetto.

Il sindaco Alberto Gatto: “Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come le risorse del PNRR possano trasformarsi in opportunità reali di autonomia, inclusione e dignità per le persone con disabilità. Ci tengo a ringraziare anche la precedente Amministrazione che ha voluto acquistare questo immobile e avviare il percorso che la nostra Amministrazione ha portato avanti e che oggi trova piena realizzazione. La sinergia tra Comune di Alba, Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero e ATC Piemonte Sud ha permesso di creare non solo alloggi, ma veri percorsi di vita autonoma e di inclusione lavorativa. Come Amministrazione continueremo a sostenere con convinzione progetti capaci di mettere al centro le persone”.

“Questo progetto - dichiara il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - è perfettamente coerente con la direzione che, come Regione, abbiamo deciso di seguire, perché il tema della casa e quello dell’autonomia delle persone devono camminare insieme. In questi mesi abbiamo messo il piano casa tra le priorità della nostra agenda, anche destinando 36 milioni di euro, individuati attraverso la riprogrammazione del Fesr, all’housing sociale e al recupero degli alloggi pubblici. Perché avere una casa significa poter costruire autonomia, lavoro, relazioni e quindi anche dignità personale. Qui ad Alba tutto questo sta già succedendo: ci sono ragazzi che lavorano, che imparano a gestire la quotidianità e famiglie che vengono accompagnate in un percorso vero. Ed è questo il lavoro che vogliamo continuare a fare come istituzioni, insieme ai territori e agli enti che ogni giorno seguono queste persone”.

“Grazie al contributo del PNRR e la collaborazione tra tutti gli Enti coinvolti, grazie al lavoro degli operatori, l’impegno dei beneficiari e delle loro famiglie siamo ora in grado di dimostrare che, lavorando insieme, è possibile sostenere l’autonomia personale e la realizzazione dei progetti di vita di persone con disabilità - commenta il presidente del Consorzio socio assistenziale Alba Langhe Roero Gianfranco Bordone -. E’ un risultato importante che ci invita a proseguire con maggior impegno su questa strada, insieme ai nostri partner, per ampliare questo tipo di opportunità al maggior numero possibile di persone”.

Il Presidente di ATC Piemonte Sud Leonardo Prunotto, nel riconoscere come l’intervento sia stato attuato per decisione e merito del predecessore Paolo Caviglia, puntualizza: “I cinque alloggi realizzati grazie ai fondi del PNRR ottenuti dal Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero vanno a completare una più ampia iniziativa che ha visto il Comune di Alba acquisire l’intero stabile e l’ATC Piemonte Sud intervenire – attivando risorse del Superbonus e proprie con una spesa complessiva di circa euro 677.000,00 – per efficientare e rendere assegnabili gli alloggi ubicati ai pieni superiori dello stabile di via Garelli, recuperandoli completamente, a favore delle fasce più fragili della cittadinanza, ed evitando che il fabbricato cadesse nel degrado”.