“Trasformare le difficoltà in opportunità, creando sinergie”: gli obiettivi della neo rieletta associazione Artigiani e Commercianti di Bene Vagienna

Fresco rinnovo dell’associazione Artigiani e Commercianti di Bene Vagienna, avvenuto lo scorso 12 maggio nella sede sociale di via Fiume 10, con l’impegno di dare vigore e vitalità alle loro attività non solo in paese, ma anche nelle frazioni. Questi gli obiettivi del neo eletto direttivo votato durante l’assemblea degli iscritti.

La serata ha visto una partecipazione numerosa e sentita da parte degli esercenti benesi, a testimonianza della volontà condivisa di rilanciare il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per il tessuto economico locale.

Al termine dello scrutinio, sono risultati eletti nel nuovo direttivo: Marino Abbona, Chiara Cavallero, Silvio Morra, Claudia Borra, Roberto Cogno e Ivana Sampò. Sei figure che uniscono esperienza consolidata e nuove energie, rappresentative dei diversi settori merceologici presenti sul territorio.

“Vogliamo un’associazione presente, concreta e capace di ascoltare”, hanno dichiarato i consiglieri al termine dell’esito del voto. “Il nostro impegno sarà quello di lavorare insieme per valorizzare le attività locali, creare sinergie e forza tra esercenti e artigianato”.

Nel corso della seduta sono state delineate le prime linee programmatiche che guideranno l’attività dell’associazione nel corso del 2026. Tra le iniziative proposte: “Crediamo che solo facendo rete si possa affrontare il momento complesso che il commercio sta vivendo. L’obiettivo è trasformare le difficoltà in opportunità, puntando su qualità, identità e collaborazione”.

Nei prossimi giorni il direttivo procederà all’assegnazione delle cariche interne e alla definizione del calendario dettagliato delle iniziative. L’associazione invita tutti gli operatori economici benesi, anche non ancora iscritti, a partecipare attivamente alla programmazione.