Videosorveglianza all'avanguardia e Taser: a Fossano nuove iniziative per la sicurezza urbana

Sicurezza urbana. E' uno degli obiettivi basilari dell'attuale amministrazione, come ha sempre evidenziato il sindaco di Fossano Dario Tallone. E come ha ribadito nel corso dell'ultimo consiglio comunale.

Un obiettivo che si concretizza con diverse iniziative che vanno in questa direzione.

Oltre all’adozione di un nuovo impianto di videosorveglianza per l’area di parcheggio sotterranea Palocca di piazza Vittorio Veneto, è stato anche siglato un protocollo d’intesa fra la Polizia locale e il Comando dei Carabinieri per l’utilizzo di un nuovo impianto di videosorveglianza all’avanguardia, a fare da collegamento fra le due forze operative nella Città degli Acaja.

Tallone ha inoltre comunicato che la Polizia locale, dopo il corso di aggiornamento effettuato per l’utilizzo del Taser 10, a breve inizierà la sperimentazione dell'utiizzo dell’arma per un totale di sei mesi. Sarà un ulteriore mezzo di difesa e di prevenzione a reati, oltre alle dotazioni già in possesso degli agenti, tra i quali spray irritanti, bodycam e altri specifici strumenti.

Il primo cittadino ha infine elencato i numeri agli incassi del 2025, relativi alle varie infrazioni al codice della strada e nelle aree di sosta: “Per le trasgressioni al codice della strada il Comune ha incassato 553.200 euro, cui si aggiungono 5.575 euro per per altre sanzioni amministrative. L’assenza invece dei tagliandini dei parcometri o il loro uso prolungato oltre limite si è tradotto in 292.168,13 euro, per un totale di 850.944 euro”.