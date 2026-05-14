Rinnovo del Consiglio dei Giovani Alcotra: candidature aperte fino al 15 giugno

È aperta la fase di candidatura per il rinnovo del Consiglio dei Giovani Alcotra per il biennio 2026‑2027, organismo consultivo del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Francia‑Italia Alcotra, pensato per favorire il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni nella governance delle politiche europee.

Le candidature possono essere presentate dal 4 maggio al 15 giugno 2026 e sono rivolte a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti o con un legame con i territori interessati dal Programma Alcotra, tra cui la provincia di Cuneo. Il Consiglio dei Giovani è stato istituito nel 2022 dal Comitato di Sorveglianza del Programma.

Il Consiglio è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 10 a un massimo di 19, con un massimo di due giovani per ciascun territorio dell’area Alcotra – tra cui le province di Cuneo e Imperia, la Città metropolitana di Torino, la Regione autonoma Valle d’Aosta e i dipartimenti francesi coinvolti – oltre a un membro fuori territorio. Il mandato ha durata annuale ed è rinnovabile per un secondo anno.

I giovani selezionati saranno invitati a sostenere un colloquio con l’Autorità di gestione del Programma nelle giornate del 22 e del 24 giugno 2026. Una volta insediati, i membri del Consiglio dei Giovani sono chiamati a contribuire attivamente alle attività del Programma, proponendo idee e punti di vista sulle principali questioni sociali e ambientali del territorio transfrontaliero, partecipando alle riunioni del Comitato di Sorveglianza e collaborando alle attività di comunicazione e valorizzazione dei progetti finanziati.

Tra i compiti del Consiglio rientrano anche l’attribuzione del riconoscimento “Alcotra Giovani”, il dialogo con altri organismi giovanili europei, come il Consiglio dei Giovani della strategia macroregionale alpina Eusalp, e il monitoraggio dei progetti con un’attenzione specifica all’impatto sulle nuove generazioni. L’esperienza nel Consiglio può inoltre essere valorizzata attraverso la certificazione delle competenze acquisite e, in alcuni casi, la convalida del mandato come tirocinio formativo.