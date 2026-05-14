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Attualità | 14 maggio 2026, 12:41

Valli Belbo e Bormida in allerta gialla: previsti temporali con grandine e forti raffiche di vento

Dal pomeriggio netto peggioramento delle condizioni meteo e quota neve che scende sotto i 2000 metri

immagine di repertorio

immagine di repertorio

ALLERTA GIALLA per temporali oggi pomeriggio nelle valli Belbo e Bormida e nella zona collinare ai confini con il Torinese

Peggioramento del tempo nel pomeriggio con rovesci e temporali sui rilievi in successivo transito sulle pianure; possibili fenomeni intensi sul settore orientale, associati a grandine e forti raffiche di vento, in esaurimento in serata. Tempo ancora perturbato domani, con fenomeni più persistenti sul settore meridionale.

Venerdì le condizioni rimarranno ancora perturbate con rovesci sparsi al mattino e piogge più persistenti sul basso Piemonte dal pomeriggio fino a sabato mattina. Dal pomeriggio di sabato si avrà un generale miglioramento e un lieve rialzo delle temperature.

Quota neve tra i 1.800 e i 1.900 metri di quota. 

Barbara Simonelli

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