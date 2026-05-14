Unitre, si chiude l’anno accademico: cerimonia e appuntamenti a Savigliano

Volge al termine l'anno accademico dell'Università delle Tre Età di Savigliano, Marene e Monasterolo. Venerdì 15 maggio è in programma la cerimonia di chiusura delle lezioni 2025-2026. L'appuntamento si svolgerà alle 16 presso il Centro Culturale di piazza Nizza.

Alla presenza del Sindaco, dell'Assessore alla cultura e delle autorità che interverranno saranno consegnati i diplomi per i 10, 15, 20, 25, 30 e 35 anni di iscrizione consecutivi all'Unitre. A seguire, verrà allestito un rinfresco per un momento conviviale.

Sempre nell'ambito della chiusura dell'anno accademico, sabato 16 maggio, alle 16, sarà inaugurata presso l'Agorà di via Torino la mostra in cui verranno esposti i lavori di pittura e ricamo bandera eseguiti nel corso di questi mesi.

Martedì 19 maggio, alle 14.30, presso il Centro Culturale Saviglianese di piazza Nizza si terrà invece il consueto incontro di fine lezioni con gli iscritti Unitre, per tracciare un bilancio dell'anno accademico terminato e raccogliere suggerimenti e proposte per quello successivo.

Infine, giovedì 4 giugno – alle 20, alla pizzeria “Il Corso” di corso Roma – si terrà una cena conviviale per tutti gli iscritti. Prenotazioni entro il 29 maggio telefonando all’Ufficio cultura: 0172. 710235-222 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12)