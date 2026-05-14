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Attualità | 14 maggio 2026, 19:15

Poste Italiane, a Cuneo un presidio davanti al centro logistico: “Adeguamenti orari e contratti full time, no al precariato”

L’iniziativa, organizzata dalle segreteria regionali SLC CGIL - UILFPC, si terrà 20 maggio 2026, dalle 14:30 alle 16:30

Poste Italiane, a Cuneo un presidio davanti al centro logistico: “Adeguamenti orari e contratti full time, no al precariato”

Mercoledì 20 maggio, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, si terrà un presidio davanti al centro logistico di Cuneo (Via degli Artigiani, per chiedere a Poste Italiane la trasformazione dei contratti di lavoro degli addetti di produzione assunti nel 2024 con contratto a tempo indeterminato part-time a contratto di lavoro full time.

"Le lavoratrici e i lavoratori interessati - spiegano dalle Segreterie Regionali SLC CGIL – UILFPC - prestano servizio esclusivamente in orario notturno per sole 3 ore e 36 minuti al giorno senza che, ad oggi, sia stata ancora prevista una trasformazione a tempo pieno, nonostante la forte necessità di personale presente all’interno del centro logistico.

Riteniamo inaccettabile che lavoratrici e lavoratori assunti stabilmente continuino a percepire stipendi insufficienti a garantire condizioni di vita dignitose, a fronte di carichi di lavoro e necessità organizzative che dimostrano chiaramente il bisogno di un incremento strutturale dell’organico full time.

Con questo presidio chiediamo quindi a Poste Italiane di procedere immediatamente alla trasformazione dei contratti part-time in contratti full-time, riconoscendo dignità, stabilità economica  e  prospettive  adeguate  alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori  coinvolti. 

Invitiamole Istituzioni territoriali, le lavoratrici ed i lavoratori, i rappresentanti sindacali e la cittadinanza tutta a partecipare al presidio per sostenere una richiesta di equità e giustizia".

comunicato stampa

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