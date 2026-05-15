Cuneo intitola il parcheggio di via Porta Mondovì al Club Alpino Italiano

Si è svolta questa mattina (venerdì 15 maggio) la cerimonia ufficiale di intitolazione del parcheggio di via Porta Mondovì, a Cuneo, che da oggi assume ufficialmente la denominazione di "Piazzale Club Alpino Italiano".

L’area di sosta, che dispone complessivamente di 110 posti auto, rappresenta un punto nevralgico per la viabilità della città, fungendo da collegamento diretto con il centro storico grazie alla vicinanza dell'ascensore inclinato.

La struttura, moderna e funzionale, è stata realizzata con criteri di sostenibilità, utilizzando materiali drenanti e sistemi di illuminazione a basso impatto.

L'intitolazione odierna è il coronamento di un percorso nato da una forte spinta dell'opinione pubblica: l'iter amministrativo era stato infatti innescato a seguito di una specifica richiesta partita dalle colonne della nostra testata giornalistica, che aveva dato voce alla volontà di omaggiare l'associazione.

La scelta della zona non è casuale, vista la prossimità con la sede della sezione cuneese del CAI.

(La targa è stata scoperta da Mauro Manfredi, past president del CAI, classe 1931)

Con questo gesto, la città di Cuneo ha voluto rendere un tributo permanente a un sodalizio che dal 1874 promuove la cultura della montagna, la sicurezza in quota e la tutela dell'ambiente alpino, celebrando così un legame identitario che dura da oltre 150 anni.