Dal Castello di Govone al Mulino Marino: una giornata di scoperte nelle Langhe per gli alunni salesi

Martedì 12 maggio gli alunni della Scuola Primaria di Sale delle Langhe hanno vissuto una giornata speciale tra storia, natura e tradizioni del territorio, partecipando a una gita scolastica al Castello Reale di Govone e al Mulino Marino a Cossano Belbo.

La mattinata è iniziata con la visita al castello, dove i bambini hanno potuto esplorare le sale storiche e gli ambienti di corte, osservando affreschi, decorazioni e dettagli architettonici di grande fascino. Attraverso racconti e curiosità, gli alunni hanno scoperto aspetti della vita di corte e della storia del territorio, vivendo un’esperienza coinvolgente e ricca di interesse.

Successivamente, nel grande giardino del castello, la scolaresca ha partecipato a un’attività creativa all’aria aperta che ha stimolato fantasia, collaborazione e spirito di squadra. Dopo il pranzo al sacco consumato nei giardini, la giornata è proseguita con la visita al Mulino Marino, momento particolarmente apprezzato da bambini e insegnanti.

Accolti con grande cordialità dalla famiglia Marino, gli alunni hanno potuto conoscere da vicino il funzionamento del mulino e le diverse fasi della produzione delle farine. La visita si è conclusa con una gustosa merenda preparata con prodotti da forno realizzati utilizzando le farine del mulino, gesto che ha reso ancora più piacevole l’esperienza.

Per ringraziare Ferdinando Marino e la sua famiglia dell’ospitalità e della generosità ricevute, i bambini hanno dedicato loro un canto della tradizione langarola, regalando un momento semplice ma ricco di emozione.

La giornata si è conclusa tra sorrisi ed entusiasmo, lasciando nei partecipanti il ricordo di un’esperienza educativa, divertente e profondamente legata alle tradizioni e ricca di nuovi apprendimenti.