“Un lavoro a regola d'arte”: il plauso di un artigiano per il nuovo asfalto sulla Statale 21

Nuovo asfalto sulla Statale 21 del Colle della Maddalena fino alla rotonda di Festiona, un lettore scrive per esprimere il proprio gradimento per i lavori eseguiti dalla ditta.





“Sono un artigiano, che oltre ad essere residente in valle Stura, la 'consuma in lungo e in largo' per lavoro da molti anni. A bordo del mio furgone macino chilometri e si può dire che l'importanza degli spostamenti equivale quasi a metà del mio stesso impiego.



Ci tenevo a complimentarmi con la ditta che ha eseguito i lavori di asfaltatura sulla Statale per il Colle della Maddalena nei pressi della rotatoria per Festiona. In molti anni di lavoro, non mi era mai capitato di poter apprezzare tanto non si percepisse al passaggio la differenza tra nuovo e vecchio asfalto. La congiunzione tra i due e a ridosso della rotonda e lungo il rettilineo verso Moiola è impercettibile. Solamente in un'altra occasione, qualche anno fa, avevo riscontrato la stessa bravura quando intervenirono nel centro di Rittana.



Ne giovano i nostri mezzi e i loro ammortizzatori, ma anche la stessa sicurezza potendo evitare controsterzate improvvise per contenere i contraccolpi che ne conseguono in casi simili. E' stato svolto un lavoro a regola d'arte su una strada altamente frequentata davvero lodevole.



Sono sinceramente soddisfatto anche di osservare che un lavoro così ben eseguito, se in prossimità di abitazioni, ha un effetto positivo anche sull'impatto acustico per gli eventuali residenti.



Ringrazio quindi gli operatori e i tecnici per il risultato, confidando che anche i prossimi interventi possano mantenere lo stesso livello”.