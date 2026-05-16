Fossano, tutto pronto per la presentazione de "Il senso del divino: perché credere in Dio vale la pena" di Emilio Coppolino

L’essere umano, da sempre, si interroga sulle questioni fondamentali che riguardano, nel profondo, la sua esistenza: l’origine dell’universo, la voce della coscienza, il desiderio di infinito, il mistero del male, la bellezza che genera stupore, la libertà come dono e la fede come incontro.

Emilio Coppolino, fossanese, ingegnere minerario, narratore e ricercatore dell’anima, nel suo libro "Il senso del divino: perché credere in Dio vale la pena", invita i lettori a cercare, a interrogarsi, a lasciarsi sorprendere da una Presenza che attraversa la vita di tutti noi con delicatezza e forza.

L’Autore incontrerà i lettori e presenterà la sua “opera prima” sabato 23 maggio, alle ore 17, presso la Sala dell’Hostello Sacco, in via Cavour, 33 a Fossano in un evento organizzato in collaborazione con la libreria Le Nuvole; introdurrà l’incontro Massimo Todeschini, vicesindaco di Almenno San Bartolomeo, il comune a nord di Bergamo dove Emilio risiede da oltre 25 anni.

L’appuntamento di sabato 23 maggio sarà quindi l’occasione preziosa non solo per lasciarsi coinvolgere dalle riflessioni di Emilio ma anche per incontrare amici e amiche che hanno condiviso con lui e la sua “numerosa” famiglia gli anni della gioventù nella nostra città e di brindare, al termine della presentazione, in un momento conviviale offerto ai partecipanti.