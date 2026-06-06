Bra, assegnati i premi ai progetti degli studenti che hanno aderito al primo bando della Fondazione “Competenza, Autonomia e Problem Solving” [FOTO]

Giovedì 4 giugno, all’Auditorium BPER nel centro di Bra, sono stati premiati dalla Fondazione Testa-Russo - Bra innova i progetti presentati dagli studenti delle scuole secondaire superiori braidesi. La Fondazione, Ente del terzo settore, è stata costituita nel dicembre 2025 per onorare la memoria della prof.ssa Margherita Testa Russo, storica Preside dei Licei braidesi, dal consorte prof. Benedetto Russo e dal figlio, prof. Rodolfo Russo e si propone di stimolare l’innovazione didattica nella prospettiva di un apprendimento qualificato degli alunni e per un maggior sviluppo delle loro competenze.



Nella cerimonia è stato ricordato con commozione il prof. Benedetto Russo improvvisamente scomparso nello scorso mese di maggio e si è provveduto alla consegna dei premi agli studenti dei tre istituti superiori braidesi autori dei progetti vincenti. In particolare sono stati premiati i seguenti progetti:“I campi di patate fanno le onde” della classi 5^E geometri e 3^R ragioneria AFM dell’Istituto “Guala” di Bra; “Ernesto Guala digest – una redazione per mettersi in gioco” del corso CAT dell’Istituto “Guala” di Bra; “Studio grafico pubblicitario per Fondazione” degli studenti dell’Indirizzo tecnico di grafica e comunicazione dell’Istituto “Mucci” di Bra; “Dalla terra alla tavola. Evoluzione della cultura alimentare nel paesaggio enoga-stronomico nelle Langhe, Roero e Monferrato dal dopoguerra ad oggi” degli studenti delle classi 3^E e 5^E dell’indirizzo enogastronomico-cucina dell’Istituto “Mucci” di Bra; “Saper parlare, saper ascoltare: il debate a scuola” degli studenti dei licei di Bra; “Uscita didattica presso il Centro nazionale di Androterapia oncologica di Pavia” degli studenti dei licei di Bra.

Il Consiglio direttivo della Fondazione ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno volontariamente collaborato alle diverse attività ed in particolare i donatori che con la loro generosità hanno reso possibile il finanziamento di tuti i progetti e ricorda che le erogazioni liberali a favore delle attività della Fondazione (da effettuarsi con bonifico bancario sul c/c acceso presso BPER Banca di Bra IT55J0538746040000004663522) godono della deducibiltà fiscale e che alla Fondazione può essere devoluto il 5 per mille dell’IRPEF indicando il codice fiscale 90065920044 nel riquadro sostegno agli Enti del terzo setto