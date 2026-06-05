Via Roma si apre ai giovani: successo per il Salone del Volontariato a Cuneo

Questa mattina, venerdì 5 giugno, Via Roma a Cuneo si è trasformata in un vibrante laboratorio a cielo aperto dedicato alle nuove generazioni. Dalle ore 9:00 alle 13:00 è andato in scena il Salone del Volontariato, iniziativa nata per connettere il mondo della scuola con il Terzo Settore locale, organizzata dal CSV Società Solidale ETS in stretta collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti e il Comune di Cuneo.

L'evento ha visto la partecipazione attiva di 32 Enti del Terzo Settore. Non una semplice vetrina espositiva, ma uno spazio dinamico in cui centinaia di studenti hanno affrontato tematiche di forte attualità attraverso linguaggi vicini alla loro sensibilità.

I docenti presenti hanno espresso grande entusiasmo, sottolineando come la sinergia con il CSV rappresenti una risorsa inestimabile per promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi all'interno di una società fortemente individualista. A questa riflessione si è unita l'emozione dei volontari dell'associazione Menteinpace, che hanno coordinato — insieme ad ASL CN1 — i laboratori sulla salute mentale in Largo Audifreddi. Entusiasti del percorso appena concluso hanno lodato la maturità e l'entusiasmo dimostrati dagli studenti degli istituti Ego Bianchi, Edmondo De Amicis e IIS Grandis.

Infine gli studenti, i veri protagonisti della giornata, hanno lasciato la testimonianza più importante: per loro è fondamentale uscire dalle aule e toccare con mano la solidarietà. Tutti i ragazzi coinvolti erano entusiasti e hanno dichiarato quanto questi percorsi li aiutino moltissimo a riflettere su tematiche sensibili e spesso complesse.

Nel corso della mattinata i ragazzi della Peer education hanno svolto dei Laboratori sulla non violenza in collaborazione con Amnesty International e Centro Sereno Regis.

Un altro momento significativo è stato il "Dialogo senza tabù e creatività": incontri sulla salute mentale uniti a DJ set e performance musicali, dove i giovani hanno condiviso esperienze di cittadinanza attiva.

L'intera manifestazione è stata raccontata in diretta dal media partner NELR.IT - Non è la RADIO, che ha raccolto le testimonianze a caldo di partecipanti, docenti e associazioni.

Il Salone del Volontariato ha dimostrato concretamente il suo obiettivo: il volontariato rappresenta un’opportunità irripetibile per i giovani di acquisire competenze trasversali, esprimere il proprio talento e cooperare per una comunità più inclusiva e coesa.