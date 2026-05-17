Ultima settimana di campagna elettorale per i 19 Comuni della Granda in cui si vota il 24 e 25 maggio

Ultima settimana di campagna elettorale per un test elettorale amministrativo, quello del 24 e 25 maggio, che ha mera valenza locale, pur con qualche curiosità degna di nota, che interessa 19 Comuni sparsi ai quattro angoli della Granda.

Un panorama variegato, che alterna sfide con più candidati a casi in cui l’unico avversario sarà il quorum. Diverse le riconferme: Federica Lanteri a Briga Alta e Beppe Ruaro a Caprauna tornano a chiedere fiducia agli elettori, in entrambi i casi senza avversari.

A Rossana, in valle Varaita, si ripresenta in solitaria Giuliano Degiovanni.

A Costigliole Saluzzo, il sindaco uscente Fabrizio Nasi è l’unico in corsa.

Sfida senza pathos a Carrù dove Nicola Schellino, sindaco uscente, corre anch’egli senza rivali.

Idem a Cortemilia, dove c’è una sola lista guidata da Marco Zunino.

Situazione analoga a Narzole dove il testimone passa dalla sindaca Paola Sguazzini al suo vice Livio Taricco, candidato senza avversari.

Appena più articolata la sfida in altri paesi.

A Castiglione Tinella saranno tre le liste in campo con candidati sindaci Maria Borgia, Franco Soave e Fabio Saracco.

Poi c’è il caso Elva, forse il più interessante, perché qui il numero dei candidati consiglieri è pari quasi al numero dei votanti: si confrontano nell’urna per la guida del piccolo municipio dell’alta valle Maira Dario Falcone, Claudio Arneodo e Manuela Mattalia.

Tra gli aspiranti consiglieri comunali anche Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale e segretario provinciale di Forza Italia (nella lista di Arneodo).

La posta in gioco sono i 20 milioni di fondi Pnrr: i bandi dovranno essere messi a terra e poi gestiti dalla nuova amministrazione.

Clima competitivo anche a Benevello, dove sono tre gli aspiranti sindaco: Mattia Morena, Marina Rinaldi e Gianluca Calabrese.

A Peveragno il confronto è anche qui a tre fra il sindaco uscente Paolo Renaudi, Enzo Tassone e Pierangelo Mattalia.

Tre liste a Roaschia, dove la competizione vede tre protagonisti: Maurizio Paoletti, Gian Marco Ghibaudo e Marco Gastaldi.

Corsa a tre pure a Treiso, con protagonisti il sindaco uscente Andrea Pionzo sfidato da Giuseppe Barone e Bianca Mascolo.

Ad Aisone duellano l’uscente Pietro Trocello, che si ricandida per il terzo mandato, e Renzo Rotatori.

A Priero si contrappongono il sindaco uscente Alessandro Ingaria e Pierluigi Barattero.

A Santo Stefano Belbo si misurano nell’urna la prima cittadina Laura Capra e Francesco Galluccio. Tra i candidati alla carica di consigliere comunale figura anche l’ex assessore regionale leghista alla Sanità, ora consigliere regionale e presidente della terza commissione a Palazzo Lascaris Luigi Genesio Icardi (nella lista di Galluccio).

A Magliano Alpi, dopo il commissariamento, si torna al voto con due candidati: Michela Tomatis e Francesco Belgrano.

Sfida a due a Diano d’Alba tra Paolo Olivero e Cristina Taricco.

A Verzuolo, il Comune più popoloso tra quelli chiamati al voto, due liste, una guidata dal vicesindaco uscente Mattia Quaglia e Valentino Inaudi, già candidato sindaco nel 2024 e consigliere di minoranza uscente.

Un dato degno di menzione – per quanto, lo ribadiamo, si tratta di test elettorali locali – è constatare l’assenza totale di simboli di partito, nonostante non manchino candidati sindaci e aspiranti consiglieri comunali riconducibili a questa o a quella forza politica.