Volley: esordio perfetto per il Centallo nei play off: il Balamunt cede in tre set

I play off promozione del campionato regionale di serie D si aprono nel migliore dei modi per la formazione del Centallo. Sabato 16 maggio ha preso il via la fase decisiva del girone F, che ha visto le rossoblù affrontare sul parquet di casa il Balamunt di Lanzo Torinese.

All'interno di un palazzetto centallese gremito in ogni ordine di posto, le padrone di casa hanno offerto al pubblico una prestazione di alto livello tecnico, chiudendo la pratica sportiva con un netto tre a zero.

Nel corso dei parziali, il capitano Elisa Giordano e le sue compagne hanno mantenuto altissima la concentrazione. L'efficienza nei fondamentali ha permesso di gestire la gara in un continuo crescendo, assicurandosi un bottino pieno di tre punti. Questa vittoria proietta il Centallo in vetta alla classifica in coabitazione con le novaresi dello Scurato, a loro volta vittoriose nella sfida contro l'Omegna.

Le parole dell'allenatore e i prossimi impegni

Soddisfatto il primo allenatore Franco Massucco, che commenta così l'esordio: “Siamo sicuramente partiti con il piede giusto e ne siamo felici, ma nulla è deciso, in un girone promozione formato da squadre molto forti ed agguerrite”.

Il tecnico guarda già all'immediato futuro, elogiando il gruppo e l'apporto dei tifosi: “Già lunedì saremo al lavoro in palestra per preparare la prossima sfida, che potremo ancora giocare in casa, davanti al nostro pubblico, che stasera ha tifato per tutto l’incontro, aiutandoci molto”.

Un pensiero speciale va all'impegno costante del roster: “Come sempre, merito alle mie giocatrici, per il lavoro encomiabile in allenamento e per quello che svolgono anche in preparazione della partita”.

Il prossimo appuntamento per confermare il momento d'oro è fissato per mercoledì 20 maggio alle 21, sempre a Centallo, per l'atteso scontro al vertice contro lo Scurato Novara.

Il tabellino del match

Il successo netto contro la formazione torinese è maturato con i parziali di 27-25, 25-22 e 25-19.

Queste le atlete scese in campo. Palleggiatrici: Jessica Fantini e Anna Peano. Centrali: Camilla Ferrero, Beatrice Roasio, Giulia Bolla e Beatrice Isoardi. Opposti: Giorgia Castellino e Alice Orsi. Schiacciatrici: Erica Lamberto, Vittoria Rulfi, Chiara Cirla ed Elisa Giordano (capitano). Liberi: Sofia Romano e Rachele Mattalia.

A guidare il gruppo, insieme al primo allenatore Franco Massucco, ci sono il secondo allenatore Fabrizio Marchisio e il dirigente Mario Parola.