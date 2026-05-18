TENNISTAVOLO / TT Alba Boasso Vini firma l'impresa e all'ultimo respiro conquista la salvezza

Un finale di stagione vietato ai deboli di cuore per il Tennis Tavolo Alba. Nell'ultimo e decisivo turno del campionato di Serie D2 (Girone G), la compagine locale targata "Boasso Vini" ha centrato l'obiettivo stagionale superando l'Asd Crdc Torino G con il punteggio di 4-2, un risultato che garantisce ufficialmente la permanenza nella categoria.



Il valore del traguardo emerge chiaramente dall'equilibrio espresso dalla classifica finale: il girone si è infatti concluso con ben quattro formazioni appaiate a quota 13 punti, a testimonianza di un tasso tecnico generale notevolmente elevato per la categoria, dove ogni singolo set ha finito per fare la differenza.

LA CRONACA DELL'INCONTRO

Di fronte al pubblico delle grandi occasioni accorso presso la palestra del Palashuttle Montessori, l'avvio di gara dei padroni di casa è stato ottimale fissando un parziale di 2-0. Andrea Grisotto ha sbloccato l'incontro imponendosi per 3-1 su Massimo Bergero, mentre il numero uno albese Giacomo Giamello ha firmato il raddoppio superando con un netto 3-0 Roberto Ghigliotti.



Dopo il punto della bandiera degli ospiti (2-1), Giamello ha ristabilito le distanze portando Alba sul 3-1 grazie a un altro perentorio 3-0 ai danni di Bergero. La reazione del Torino G non si è fatta attendere: al termine di una vera e propria battaglia punto a punto con Grisotto, gli ospiti hanno accorciato le distanze sul 3-2, spostando l'esito dell'intero campionato sul sesto e ultimo incontro.



A decidere le sorti della stagione è stato il capitano Giuseppe Leto, opposto a Ghigliotti. Trovatosi inizialmente in svantaggio, Leto ha dato prova di grande solidità mentale e concentrazione, rimontando fino al parziale di 2-2. Nel quinto e decisivo set, l'atleta albese ha preso il largo chiudendo con un netto 11-3, siglando il punto del definitivo 4-2 e dando il via ai festeggiamenti per la salvezza.

I PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

Il mantenimento della categoria è il frutto del percorso di un collettivo unito, all'interno del quale spiccano numeri individuali di assoluto rilievo:

Giacomo Giamello: autore di un campionato straordinario, ha chiuso l'anno agonistico con una media realizzativa del 96% di vittorie, frutto di ben 27 successi su 28 incontri disputati, confermandosi il trascinatore tecnico del gruppo.



Andrea Grisotto: protagonista di una progressione costante durante tutta la stagione, ha garantito punti pesanti nei momenti chiave del calendario.



Giuseppe Leto: capitano e punto di riferimento carismatico, capace di gestire la massima pressione nell'incontro decisivo.



Enea Travaglio: elemento di esperienza fondamentale nel compattare lo spogliatoio e nel mantenere alta la concentrazione nei passaggi più complessi del torneo.



La dirigenza del Tennis Tavolo Alba esprime profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto e rivolge un ringraziamento particolare all'Azienda Agricola Boasso Franco per il fondamentale sostegno garantito nel corso di tutta la stagione sportiva.