Fossano lancia il progetto FOR sulla teleriabilitazione

La teleriabilitazione come nuovo modello di cura integrata fra ospedale, territorio e domicilio del paziente sarà al centro del kickoff ufficiale del progetto europeo FOR – Future Of Rehabilitation, in programma mercoledì 28 maggio 2026 presso il Castello degli Acaja di Fossano.

L’iniziativa è promossa da ASLCN1, capofila del progetto transfrontaliero finanziato dal Programma europeo Interreg VI-A Francia–Italia ALCOTRA 2021–2027, e coinvolge partner italiani e francesi impegnati nello sviluppo di nuovi modelli di riabilitazione supportati dalle tecnologie digitali.

FOR nasce con l’obiettivo di sperimentare e consolidare un sistema innovativo di teleriabilitazione capace di integrare ospedale, strutture intermedie e domicilio del paziente, migliorando accessibilità, continuità assistenziale e qualità della presa in carico, con particolare attenzione ai territori montani, periferici e alle aree caratterizzate da maggiore fragilità socio-demografica.

Il progetto coinvolge l’ASLCN1 (capofila), l’ASLCN2, IRES Piemonte, CHU Nice, Provence Alpes Agglomération.

L’evento del 28 maggio rappresenterà il primo momento pubblico di confronto istituzionale, tecnico e scientifico sul progetto e vedrà la partecipazione di rappresentanti del sistema sanitario piemontese, delle istituzioni regionali e locali, dei partner francesi e italiani, di operatori sanitari, professionisti della riabilitazione, stakeholder territoriali, associazioni e realtà del terzo settore.

Sono stati invitati, fra gli altri il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Senatore della Repubblica Giorgio Maria Bergesio, l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi, l’Assessore regionale alla Montagna e alle Aree Interne Marco Gallo, il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il Sindaco di Fossano Dario Tallone, oltre a rappresentanti delle istituzioni sanitarie regionali, del partenariato transfrontaliero e delle amministrazioni locali del territorio.

Nel corso dell’evento saranno presentati gli obiettivi operativi del progetto, le tecnologie coinvolte, le prospettive di cooperazione sanitaria transfrontaliera e le ricadute attese per cittadini, pazienti, caregiver e operatori sanitari.

“FOR rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la cooperazione sanitaria transfrontaliera e sperimentare modelli innovativi di prossimità assistenziale capaci di coniugare tecnologia, presa in carico e centralità della persona”, sottolinea il dott. Marco Quercio, responsabile e coordinatore del progetto per ASLCN1.

L’evento avrà inizio alle ore 14.30; dalle ore 13.00 sarà previsto un welcome buffet riservato agli ospiti e ai partecipanti accreditati.

Per motivi organizzativi e di sicurezza è richiesta l’iscrizione preventiva tramite piattaforma Eventbrite.

Nei prossimi giorni saranno diffusi il programma completo dell’iniziativa, il dettaglio degli interventi istituzionali e tecnico-scientifici e le modalità di accredito per stampa, media e operatori della comunicazione.

Un truck dimostativo in piazza Castello

Il 28 maggio, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, nella piazza antistante il Castello degli Acaja di Fossano, nell’ambito dell’avvio del progetto europeo FOR – Future of Rehabilitation, sarà presente un innovativo truck dimostrativo Tecnobody aperto alla cittadinanza.

I professionisti della riabilitazione di ASLCN1 accompagneranno cittadini, pazienti, caregiver e operatori alla scoperta delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli di teleriabilitazione e riabilitazione territoriale sviluppati dal progetto FOR.

Sarà possibile conoscere da vicino strumenti e pratiche utilizzati nei percorsi di riabilitazione neurologica, motoria, ortopedica, geriatrica e domiciliare, con particolare attenzione alla continuità di cura fra ospedale, territorio e casa del paziente.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.