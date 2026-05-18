Fossano, premiati i vincitori del concorso "Poster per la pace"

Sabato mattina 16 maggio presso i locali della Biblioteca Civica il Lions Club Fossano e Provincia Granda nella persona della Presidente Marina Mana ha premiato i ragazzi che hanno vinto la selezione locale nel concorso “Poster per la pace”.

La competizione avviene, con vari livelli: nel Club locale, nel Distretto, a livello Nazionale ed a livello mondiale e permette agli insegnati di arte di parlare ai ragazzi di Pace, di confrontarsi con loro anche sul valore della pace nelle loro vite e di come pensano di rappresentare la pace nei loro disegni.

Il tema quest’anno è “Uniti come una sola cosa”. Questi elaborati che coinvolgono i ragazzi delle scuole medie inferiori a Fossano provengono dalla 2a D dell’Istituto Comprensivo Andrea Paglieri e sono seguiti dalla professoressa Laura Aime.

I premiati di quest’anno sono: Oliva Rebecca; Cittadino Gabriele; Calandri Tommaso; Gallio Amelie; Arese Alice; Boiero Maddalena; e una menzione speciale di Club è andata al disegno di Lerda Anastasia.

Il tema da svolgere nell’anno sociale 2026-2027, invece sarà “Armonia nell’umanità” ed i ragazzi inizieranno subito a parlarne per essere pronti alla sfida che si svolgerà nel prossimo anno scolastico.