Trionfo per l’ITIS DELPOZZO: Gabriele Cerato , Giorgio Pasero e Giovanni Ponzo vincono il Poster Contest di Chimica a Torino

Sabato 9 maggio 2026, il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino ha celebrato l’eccellenza della divulgazione scientifica giovanile. Nella cornice dell’evento ApertaMenteChimica, gli studenti dell’ITIS “Mario Delpozzo” di Cuneo hanno conquistato il primo posto nel concorso “Poster contest CH4.0 – la scienza spiegata da voi”.

Il concorso, nato all’interno del progetto CH4.0 e supportato dal Piano Lauree Scientifiche (PLS), rivolto a tutte le scuole superiori del Piemonte, ha visto gli studenti del Delpozzo distinguersi per l’approfondimento scientifico e la capacità comunicativa. Sotto la guida delle docenti di chimica organica e analitica, la classe 4ª A dell’indirizzo Chimica e Materiali ha realizzato un poster scientifico dal titolo “Con i piedi per terra”, dedicato ad un’interessante attività di ricerca laboratoriale incentrata sul tema della salute del suolo.

L’idea alla base dello studio è nata da una collaborazione con Legambiente Cuneo, nell’ambito del progetto ECHOSoil, attraverso il quale gli studenti hanno appreso le tecniche di campionamento del suolo e compreso l’importanza ecologica della sua valutazione. Il lavoro si è poi sviluppato nei laboratori scolastici con l’obiettivo di caratterizzare chimicamente diversi terreni e dimostrare come l’origine e la qualità del suolo influenzano la crescita delle piante e la loro capacità di assorbire gli inquinanti.

L’importanza del tema ambientale, unita ai significativi risultati analitici ottenuti sotto la guida di docenti preparati ed in laboratori ben attrezzati, ha permesso agli studenti di essere selezionati per il contest con un lavoro di elevata qualità. Durante l’evento conclusivo, svoltosi a Torino presso la Facoltà di Chimica, i ragazzi hanno convinto i valutatori universitari non solo per la solidità della loro preparazione, ma anche per l’efficacia comunicativa e l’entusiasmo dimostrato, attirando anche l’attenzione della Prof.ssa Claudia Barolo, direttrice del dipartimento di Chimica di Unito.

Questo traguardo è stato raggiunto al termine di una interessante giornata all’insegna della scoperta della facoltà di chimica, caratterizzata da una passeggiata scientifica al parco del Valentino, una visita della sede storica, partecipazione a numerosi laboratori all’aperto, due avvincenti escape room a tema e due ore di discussione scientifica in una bellissima poster session animata da giovanissimi chimici provenienti da tutto il Piemonte. Gabriele, Giorgio e Giovanni, oltre alla grande soddisfazione, si sono aggiudicati anche i premi tecnologici messi in palio per i primi classificati.

La vittoria al Poster Contest di Torino corona un periodo di grandi successi per l’indirizzo di Chimica dell’ITIS Delpozzo e dimostra ancora una volta come questo Istituto sappia fornire ai propri studenti non solo solide competenze teoriche e pratiche, ma anche le soft skills necessarie per distinguersi.