CALCIO ECCELLENZA / Il Fossano vola agli Spareggi Nazionali, mister Fresia: “Bravi a soffrire, ora si va avanti" [VIDEO]

Mister Paolo Fresia e il presidente Gianfranco Bessone

Il Fossano 1919 si è qualificato per gli Spareggi Nazionali di Eccellenza. I blues hanno pareggiato 2-2 la finale playoff del girone B con l’AC Cuneo 1905. I fossanesi si qualificano alla fase successiva grazie alla miglior classifica in campionato.

Hanno deciso la sfida del “Pochissimo”, durata 120 minuti a causa della parità a fine tempi regolamentari, le reti di D’Ippolito (51’) e Giovinco (95’). I gol biancorossi portano la firma di Ghibaudo (59’) e Caristo (101’).

Il Fossano avanza dunque agli Spareggi Nazionali: appuntamento per domenica 24 maggio, quando i cuneesi ospiteranno i varesini della Solbiatese per l’andata della semifinale nazionale.

Le parole del tecnico Paolo Fresia e del Presidente fossanese Gianfranco Bessone al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO)