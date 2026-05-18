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Sport | 18 maggio 2026, 10:01

CALCIO ECCELLENZA / Il Fossano vola agli Spareggi Nazionali, mister Fresia: “Bravi a soffrire, ora si va avanti" [VIDEO]

Il Presidente Bessone conferma il tecnico blues anche per la prossima stagione

Mister Paolo Fresia e il presidente Gianfranco Bessone

Mister Paolo Fresia e il presidente Gianfranco Bessone

Il Fossano 1919 si è qualificato per gli Spareggi Nazionali di Eccellenza. I blues hanno pareggiato 2-2 la finale playoff del girone B con l’AC Cuneo 1905. I fossanesi si qualificano alla fase successiva grazie alla miglior classifica in campionato.

Hanno deciso la sfida del “Pochissimo”, durata 120 minuti a causa della parità a fine tempi regolamentari, le reti di D’Ippolito (51’) e Giovinco (95’). I gol biancorossi portano la firma di Ghibaudo (59’) e Caristo (101’).

Il Fossano avanza dunque agli Spareggi Nazionali: appuntamento per domenica 24 maggio, quando i cuneesi ospiteranno i varesini della Solbiatese per l’andata della semifinale nazionale.

Le parole del tecnico Paolo Fresia e del Presidente fossanese Gianfranco Bessone al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO)

Samuele Bernardi

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