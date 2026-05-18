HOCKEY / La Lorenzoni Bra ko a Roma: stop al terzo posto dopo la sconfitta con il Butterfly

Dopo le ultime giornate positive che hanno permesso alla Lorenzoni di risalire in classifica, la trasferta di Roma ha registrato, invece, uno stop dovuto alla sconfitta per 2 a 1 ad opera del Butterfly di Roma che ora la sostituisce al terzo posto in classifica.

La gara all'Acquacetosa iniziava bene grazie ad un buon pressing delle braidesi capaci di creare almeno tre occasioni non realizzate mancando di un soffio la deviazione sotto porta. Nel secondo quarto rimontavano nel gioco le romane, ma era nel terzo che Pilar De Biase dopo un batti e ribatti apriva le marcature per le nero-turchesi.

Si provava a tenere, nel prosieguo, ma si accusava la stanchezza generale e si subiva un primo gol su corto e subito dopo un contropiede per il due a uno finale. A nulla portava il forcing ordinato da Gualtiero Berrino che rimpiangeva la capacità realizzativa di Sofia Vercelli rimasta a casa per un incidente di gioco e con lei il suo peso aggiuntivo in attacco.

Il campionato dopo la sosta ripartirà con la doppia del 30 e del 31 maggio vs l HP Milano ed il Bologna.