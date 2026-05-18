PALLAVOLO / Daniele Sciarrotta è il nuovo allenatore di Mondovì Volley

Mondovì Volley annuncia con soddisfazione l’ingresso di Daniele Sciarrotta nel ruolo di nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 2026/2027. Sciarrotta, che compirà 54 anni a giugno, è una delle figure più autorevoli e vincenti del panorama pallavolistico piemontese.

La sua passione per il volley nasce fin da giovanissimo, così come la dedizione all’insegnamento dei giovani atleti, elemento che ha sempre rappresentato il cuore del suo percorso professionale. Nei trent’anni trascorsi all’InVolley Piemonte, Sciarrotta ha formato decine di giocatrici approdate ai parquet della Serie A e alle Nazionali giovanili italiane. È, a oggi, l’allenatore piemontese con il maggior numero di titoli conquistati: innumerevoli campionati regionali in tutte le categorie e tre Scudetti giovanili. Nel suo straordinario palmarès figura anche il titolo di Campione del Mondo U21, vinto in Indonesia nell’agosto 2025 con la Nazionale Italiana.

Dal 4 maggio è in ritiro a Milano insieme a Gaetano Gagliardi, lavorando alla “corte” di Julio Velasco e Marco Mencarelli in vista della nuova sfida con la Nazionale Italiana U22, impegnata nei Campionati Europei di luglio in Olanda. Il 20 agosto Daniele Sciarrotta inizierà ufficialmente la preparazione con Mondovì Volley, guidando sia la prima squadra sia una formazione del settore giovanile.

Pur mantenendo la consueta prudenza, il nuovo tecnico ha già tracciato una linea chiara: “Mondovì Volley è una realtà storica, solida e radicata nel territorio monregalese, con dirigenti e tecnici competenti. Stiamo costruendo qualcosa di importante e di inedito.” Un messaggio che invita a guardare avanti con fiducia e ambizione, in piena sintonia con la visione societaria e con il percorso di crescita intrapreso dal club.

Il presidente Pierdomenico Ravera aggiunge: “La scelta di Daniele Sciarrotta nasce direttamente dalla nostra vision. Vogliamo essere il luogo dove le ragazze del territorio crescono e diventano protagoniste, e per farlo servono competenze, esperienza e una straordinaria capacità di lavorare sui giovani. Daniele incarna pienamente questo approccio: è un allenatore che sa formare talento e costruire valore nel tempo. Con lui rafforziamo un percorso chiaro, che unisce identità, sostenibilità ed eccellenza.”

Nondovì Volley dà il benvenuto a Daniele Sciarrotta, certo che la sua esperienza, la sua competenza e la sua capacità di valorizzare i giovani rappresenteranno un patrimonio prezioso per tutto il movimento rossoblù.