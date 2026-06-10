Secondo appuntamento estivo per la Swing and Soda Band, protagonista dei “Venerdì Vibranti” di Boves

Secondo appuntamento di stagione con la Swing and Soda Band. Dopo lo spettacolo di maggio a Peveragno, venerdì 19 giugno alle ore 20.30 il gruppo musicale sarà ospite a Boves, in piazza Italia, all’interno della manifestazione “Venerdì Vibranti”. Il concerto sarà preceduto da altri eventi diffusi per tutto il paese e da attività per bambini e si porrà a chiusura dell’intero cartellone di attività della giornata.

Con questa particolare formazione, ancora una volta capitanata dal frontman Corrado Leone, la leggerezza delle canzoni pop si unisce alla varietà di sonorità proposte dagli elementi orchestrali, trasformando lo spettacolo in un’imperdibile performance musicale capace di coinvolgere il pubblico, di farlo cantare, ballare e divertire sulle note di alcune delle canzoni che hanno segnato la storia.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito.

Per maggiori informazioni 347/2319622.