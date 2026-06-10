A Sant'Anna Collarea torna l'appuntamento con “E..state in Birra”

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Festa della Birra di S.Anna Collarea.

La Festa della Birra è un’esperienza da vivere a tutto tondo, attorniati da un panorama spettacolare, con un menù ricco di alternative e musica dal vivo.

Venerdì 12 e sabato 13 giugno il paese è pronto per accogliere l'evento più atteso dai giovani che annovera quest’anno tante novità e sorprese oltre a raddoppiare le serate infatti il venerdì sera ci sarà la cena con la pizza realizzata in collaborazione con l’Azienda Agricola Benso mentre il sabato sera: panini, porchetta, salsiccia, ravioli al plin, patatine e tanta buona birra.

“E..state in Birra” è anche la manifestazione no stop che animerà il fine settimana con la partecipazione il venerdì sera di DJ Masa mentre la sera successiva il programma sarà ancora più ricco con l’esibizione di “80VOGLIA di 90 2000” ed a seguire DJ RIZLA.

Il paese è oramai in movimento poter accontentare tutti anche quelli che non amano la birra.

La locale Associazione Pro Loco da alcune settimane ha messo in moto la macchina organizzativa a cui aderisce praticamente l’intero paese e che quest’anno ha fatto ulteriori sforzi economici ed organizzativi per adeguarsi alle sempre più pressanti normative in materia di pubblici spettacoli.

“Solo con il supporto e la dedizione di tutti i volontari - dice Luca Galleano, Presidente del sodalizio - possiamo far fronte ad un evento così speciale e soprattutto creare quell’atmosfera che rende unica la manifestazione”.

Un weekend in montagna da vivere con chi vuoi, tra musica, sapori e panorami che lasciano il segno. Non servono tante parole: basta arrivare e lasciarsi coinvolgere dagli eventi.