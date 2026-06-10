Ceva, presentati i referenti di zona in Comune

Sono stati presentati nella serata di ieri, martedì 9 giugno, presso la Sala del Consiglio comunale, i nuovi referenti di zona.

L’incontro si è aperto con i saluti del consigliere Alessandro Favole. A seguire sono intervenuti i rappresentanti della minoranza, presenti con Cinzia Gallo e Paolo Marsilio, che ha portato il saluto del gruppo consiliare. Successivamente ha preso la parola la consigliera Ilaria Accamo, mentre le conclusioni sono state affidate al sindaco Fabio Mottinelli.

Al termine degli interventi si è svolta la consegna degli attestati ai singoli referenti di zona. Unica assente Antonella Ghisolfi, impossibilitata a partecipare per concomitanti impegni.

I referenti nominati sono:

Poggi San Siro: Gabriella Odetto

Poggi Santo Spirito: Filippo Patetta

Luna- Cappuccini – Consolata: Antonella Ghisolfi

Mollere: Renato Bellone

San Bernardino – Campanone: Bruno Viglione

Pratolungo: Claudia Dell’Oglio

Piana San Pietro - Strada dell’Infermiera: Alice Martino

Malpotremo: Mirco Massera

Centro storico: Paola Sapino

San Lino – Forte: Massimiliano Giachelli

Filatoio - Nosalini – Torretta: Luciano Biestro

Ferrazzi- Mastricco: Tarcisio Bianco

Borgo Sottano - Sponda destra Cevetta: Salvatore Cinconze

Villarello - La Braia – Movinti: Andrea Accamo

Piana verso Strada di Mombasiglio - Strada Battifollo in parte e vie limitrofe: Christian Rovere