Ceva, presentati i referenti di zona in Comune

Sono stati presentati nella serata di ieri, martedì 9 giugno, presso la Sala del Consiglio comunale, i nuovi referenti di zona.
L’incontro si è aperto con i saluti del consigliere Alessandro Favole. A seguire sono intervenuti i rappresentanti della minoranza, presenti con Cinzia Gallo e Paolo Marsilio, che ha portato il saluto del gruppo consiliare. Successivamente ha preso la parola la consigliera Ilaria Accamo, mentre le conclusioni sono state affidate al sindaco Fabio Mottinelli.
Al termine degli interventi si è svolta la consegna degli attestati ai singoli referenti di zona. Unica assente Antonella Ghisolfi, impossibilitata a partecipare per concomitanti impegni.
I referenti nominati sono:
Poggi San Siro: Gabriella Odetto
Poggi Santo Spirito: Filippo Patetta
Luna- Cappuccini – Consolata: Antonella Ghisolfi
Mollere: Renato Bellone
San Bernardino – Campanone: Bruno Viglione
Pratolungo: Claudia Dell’Oglio
Piana San Pietro - Strada dell’Infermiera: Alice Martino
Malpotremo: Mirco Massera
Centro storico: Paola Sapino
San Lino – Forte: Massimiliano Giachelli
Filatoio - Nosalini – Torretta: Luciano Biestro
Ferrazzi- Mastricco: Tarcisio Bianco
Borgo Sottano - Sponda destra Cevetta: Salvatore Cinconze
Villarello - La Braia – Movinti: Andrea Accamo
Piana verso Strada di Mombasiglio - Strada Battifollo in parte e vie limitrofe: Christian Rovere