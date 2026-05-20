“Momenti Ordinari”, la Valle Maira raccontata nella bellezza del quotidiano

Siamo spesso portati a cercare lo straordinario lontano, in ciò che appare eccezionale o fuori dall’ordinario. La mostra fotografica “Momenti Ordinari” di Ober Bondi propone invece uno sguardo opposto: fermarsi, osservare e riconoscere valore e bellezza nella quotidianità. A emergere è una Valle Maira intima e autentica, raccontata non come semplice sfondo paesaggistico, ma come un organismo vivo, fatto di dettagli, memorie e presenze.

Gli scatti in esposizione restituiscono frammenti di vita e atmosfere silenziose: le ombre sulle pietre delle borgate, un caffè lasciato su un tavolo di legno, i giochi dei bambini sul sagrato della chiesa, il profilo di un albero piegato dal vento, lo sguardo fiero e stanco di chi la montagna l’ha abitata e continua ad abitarla. Immagini capaci di trasformare il gesto consueto e l’oggetto d’uso comune in elementi identitari di una cultura montana genuina.

Bondi non si limita a documentare la realtà, ma ne coglie il respiro, fermando in un tempo sospeso quella normalità che rischia di scomparire. La scelta del bianco e nero, con stampe realizzate in camera oscura su carta cotone e carta baritata, amplifica la matericità dei soggetti e rafforza il legame tra fotografia e ambiente alpino.

La mostra è ospitata nella sala del Centro Culturale di Borgata San Martino inferiore, a Stroppo, dove le immagini dialogano con l’architettura del luogo e con il paesaggio circostante. “Momenti Ordinari” diventa così non solo un’esposizione, ma un invito a esercitare lo sguardo e l’ascolto, ricordando che la vera arte spesso non alza la voce, ma sa sussurrare.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 1° giugno al 31 luglio 2026, con ingresso libero.



