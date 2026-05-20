Domenica 31 a Busca torna l'appuntamento con la Fiera di Maggio

Promossa dal Comune di Busca, in collaborazione con Assoimprese, la Fondazione Amleto Bertoni e con il supporto operativo delle associazioni e degli enti buschesi, la Fiera di Maggio animerà il cuore di Busca con una giornata pensata per valorizzare il centro cittadino, le sue piazze, la via centrale e i tanti luoghi che, per l’occasione, diventeranno spazi di incontro, scoperta e festa con iniziative pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età.

La manifestazione si svilupperà infatti in modo diffuso: Via Umberto I, asse centrale della città e le vie del centro faranno da raccordo tra le quattro piazze protagoniste dell’evento - Piazza Regina Margherita, Piazza della Rossa, Piazza Savoia e Don Fino e Piazza Santa Maria - ognuna delle quali racconterà un volto diverso del territorio, tra tradizione, arte, natura e molte altre proposte. Un ruolo importante sarà affidato anche ai commercianti di Busca, che parteciperanno alla Fiera con aperture straordinarie e iniziative dedicate, contribuendo a rendere ancora più viva e accogliente l’atmosfera del centro. Novità di questa edizione sarà il raduno con esposizione di auto storiche, che porterà in città fascino, memoria e passione per i motori d’epoca.

«La Fiera di Maggio apre idealmente la stagione delle fiere di primavera nelle terre ai piedi del Monviso - dichiara il sindaco Ezio Donadio -. Con un programma che coinvolge piazze, via centrale e luoghi simbolo della città, questo appuntamento si conferma una importante opportunità per valorizzare il territorio e unire commercio, cultura, tradizione, intrattenimento e gusto in un’unica grande proposta rivolta a cittadini e visitatori».

«Manifestazioni come questa sono importanti per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il commercio locale e i suoi negozi, anche grazie alle proposte pensate per l’occasione - evidenzia l’assessore al Commercio Diego Bressi -. Quest’anno, inoltre, l’appuntamento si svolgerà in concomitanza della seconda edizione dell’Antilia Cup: due iniziative diverse ma complementari, capaci di arricchire e diversificare l’offerta, a dimostrazione della collaborazione efficace tra realtà cittadine».

IL PROGRAMMA

In piazza Regina Margherita e lungo via Umberto I, la Fiera proporrà un percorso dedicato alla tradizione, all’arte e alla natura. A Casa Francotto, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, sarà visitabile la mostra fotografica “Negativi dimenticati: un viaggio tra immagini e memoria del grande cinema italiano”, dedicata a Claudia Cardinale e Mario Monicelli, con fotografie di Mario Maffei. Sempre a cura dello staff di Casa Francotto, sarà inoltre proposta la passeggiata naturalistica “Busca sotterranea - l’uomo e il clima”: un itinerario alla scoperta del sottosuolo per comprendere come i nostri antenati gestivano le risorse naturali e affrontavano le variazioni climatiche.

Sempre in piazza Regina Margherita, Slow Food Fossano presenterà il Progetto Orti, con un orto didattico dimostrativo e distribuzione gratuita di piantine fino a esaurimento scorte. A colorare l’area saranno inoltre le creazioni primaverili e floreali de Il salotto delle donne.

Il percorso della Fiera proseguirà in piazza della Rossa, dove sono previsti due appuntamenti con lo spettacolo di danza acrobatica aerea “Echi del Tempo, dalle radici al cielo”, a cura della squadra agonistica di Adele Maniezzi, alle ore 11:00 e alle ore 15:00.

In via Umberto I, il Museo della Cartolina Mario Berardo sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito in occasione della Fiera. La via ospiterà inoltre la Mostra del saper fare, con gli artigiani del territorio e le loro creazioni, e i Giochi di Valle Varaita – Giocolegno, con attività ludiche proposte per tutta la giornata.

In piazza Don Fino e piazza Savoia spazio ai motori e alla solidarietà. Per tutta la giornata si terrà il raduno ed esposizione di auto storiche, organizzato in occasione della Fiera. Sempre per tutta la giornata sarà aperto straordinariamente anche Abbigliatempo, il nuovo progetto Caritas che dà una seconda vita agli abiti, unendo attenzione sociale, riuso e sostenibilità.

Il cuore istituzionale della giornata sarà piazza Santa Maria, dove alle ore 10:30 si terrà l’inaugurazione ufficiale. Per tutta la giornata la piazza ospiterà bancarelle di artigianato locale e piccoli produttori agricoli del territorio, insieme ad attività di animazione per grandi e bambini. Sarà presente anche il Comitato CRI di Busca, con il truccabimbi.

Al Parco Museo dell’Ingegno la parola d’ordine sarà fantasia. Per tutta la giornata si terrà Busca Bricks, esposizione di costruzioni LEGO pensata per appassionati, famiglie e curiosi di tutte le età.

La Fiera sarà animata anche da spettacoli itineranti di arte di strada. Per tutta la giornata il Bingo Show porterà tra le vie e le piazze momenti di circo, magia, giocoleria e comicità, contribuendo a creare un clima festoso e coinvolgente in tutto il centro.

Un ruolo importante sarà affidato ai commercianti di Busca, che parteciperanno alla Fiera con aperture straordinarie e iniziative dedicate, contribuendo a rendere ancora più viva e accogliente l’atmosfera del centro. Aderiscono all’iniziativa: Aurora Floreale, Despar, Fioridea, Gelateria Dolce Peccato, Gioielleria Le Gemme Preziose, Il Portichetto, La Cicogna, Manfrinato Gioielli, Nives Tentazioni, Ottica Foto Buschese, SexAppeal Abbigliamento, Strane Idee Calzature e Tabaccheria Delfino.

I PUNTI RISTORO

Durante la giornata saranno presenti diversi punti ristoro distribuiti nelle aree principali della manifestazione, così da accompagnare il pubblico lungo tutto il percorso della Fiera, tra piazze, via centrale e spazi dedicati agli eventi.

In piazza Regina Margherita sarà possibile fermarsi al Bar 900, in piazza Regina Margherita 12, oppure scegliere le proposte de L’Isola delle Crêpes, food truck con crêpes dolci e salate.

Lungo via Umberto I, la via centrale della Fiera, saranno presenti numerose attività di ristorazione: Gastronomia Da Luca, in via Umberto I 93; Bar Scacco Matto, in via Umberto I 65; Pizze Forti, in via Umberto I 55; Caffè di Città, in via Umberto I 86; Bar La Scaletta, in via Umberto I 19; e Le Petit Bistrot, in via Umberto I 14.

In piazza Santa Maria, area dell’inaugurazione ufficiale e dei produttori del territorio, saranno presenti Miss Berto, con panini e bibite, e La Mia Selezione, con somministrazione di birre artigianali.