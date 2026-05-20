Limone Piemonte, un pomeriggio tra letture e fantasia per i più piccoli

Sabato 23 maggio la Biblioteca-Museo dello Sci di Limone Piemonte propone “Creature strane cercasi”, un pomeriggio speciale dedicato alla fantasia e alla creatività rivolto ai bambini a partire dai 5 anni.

L’iniziativa proporrà letture ad alta voce dedicate a creature buffe e animali mai visti prima, accompagnando i partecipanti in un viaggio tra immaginazione e divertimento. A seguire, i bambini prenderanno parte a un laboratorio creativo di collage per inventare insieme nuovi e originali animali fantastici.

L’attività è gratuita e avrà una durata di circa 50-60 minuti.

Per partecipare è necessaria la prenotazione online tramite la piattaforma Eventbrite oppure contattando la biblioteca: tel. 0171 926663 – email: bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.