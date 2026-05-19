Alba, docente di scienze motorie tenta di entrare nel Guinness dei Primati con una speciale prova di "rimbalzi sul muro"

Nella mattinata di ieri, lunedì 18 maggio, la nuova palestra a servizio dei Licei di Alba nel parco Sobrino è stata il palcoscenico della registrazione ufficiale per un tentativo di Guinness World Record.

L'atleta Salvatore Ciufo, docente di Scienze Motorie presso il Liceo Artistico "Pinot Gallizio", ha eseguito la prova per la nuova ed esclusiva categoria da lui stesso ideata e già approvata nei mesi scorsi dal comitato di Londra: "Most wall bounces in one minute with three basketballs" (il maggior numero di rimbalzi sul muro in un minuto con tre palloni da basket).

L'esercizio ha richiesto un livello di coordinazione motoria, ritmo e rapidità d'esecuzione eccezionali. Per l'occasione, la palestra è stata aperta al pubblico per tutta la durata dell'evento Guinness, permettendo a presenti e appassionati di assistere da vicino alla prova. L'iniziativa si è inserita all'interno di una vera e propria festa dello sport scolastico grazie al dirigente scolastico Roberto Buongarzone, che ha permesso di condividere questo importante evento con la scuola. In concomitanza con la prova, gli alunni dell'istituto si sono infatti affrontati sul campo disputando una partita di pallavolo, trasformando la mattinata in un momento di gioiosa promozione dei valori della pratica sportiva e dell'attività motoria tra i giovani.

L'evento si è svolto davanti a un parterre di assoluto rilievo. A ricoprire il ruolo fondamentale di testimoni ufficiali sono stati il sindaco di Alba Alberto Gatto, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il consigliere regionale Daniele Sobrero.

La direzione tecnica, la misurazione e la precisa scansione del tempo sono state affidate ai cronometristi ufficiali della Federazione Italiana Cronometristi (FICr) appartenenti all'Asd Cronometristi Cuneo "Giovanni Fresia", Massimo Rattalino e Matteo Bonfitto, che hanno operato in totale autonomia con strumentazione digitale centesimale per garantire il rigido rispetto dei parametri internazionali.

Conclusa la prova sul campo, Salvatore Ciufo e il suo team procederanno ora all'analisi minuziosa di ogni singolo fotogramma tramite i video ufficiali registrati in rallentatore (slow motion). Successivamente, tutta la documentazione cartacea, corredata dalle dichiarazioni autografe dei testimoni ufficiali e dei cronometristi, sarà trasmessa formalmente al comitato del Guinness World Records di Londra, al quale spetterà l'esame finale di tutti i materiali, la verifica geometrica dei lanci e l'eventuale convalida ufficiale del primato mondiale.