"Walking Day" della Valle Bronda, successo oltre ogni aspettativa

Grande partecipazione per il “Walking Day” dedicato alla scuola della Valle Bronda, che ha visto centinaia di persone prendere parte alla manifestazione tra sport, natura e solidarietà.

Sono stati infatti venduti circa 300 pettorali e il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla scuola della valle, a sostegno delle attività dedicate ai più giovani.

Famiglie, bambini e gruppi di amici hanno percorso gli itinerari preparati per l’occasione, snodati tra il paese, i prati e i frutteti della Valle Bronda, in un clima di allegria e partecipazione condivisa. Una giornata che ha saputo unire il piacere di stare all’aria aperta alla volontà di sostenere concretamente la realtà scolastica del territorio.

Fondamentale anche il contributo degli sponsor che hanno sostenuto l’evento: Monge, Presto Fresco, Valverbe, Inalpi, Rivora Frutta, Acqua Eva, Il Podio e Viva le Farine.

“Desideriamo fare – dicono gli organizzatori - un sentito ringraziamento oltre che agli sponsor anche a tutte le attività commerciali della valle che hanno collaborato alla promozione dell’iniziativa e alla vendita dei pettorali. Ringraziamo anche le forze dell'ordine, tutti i partecipanti, l’amministrazione comunale di Pagno, i dipendenti e le numerose associazioni del territorio che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione grazie al loro impegno e alla disponibilità dimostrata durante tutta l’organizzazione dell’evento”.