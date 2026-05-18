“Ombre sull’acqua”, a Saluzzo emozioni tra musica e parole a lume di candela

Una serata intensa, elegante e carica di suggestioni quella andata in scena sabato 16 maggio nella Confraternita della Croce Nera di Saluzzo, dove “Ombre sull’acqua.Quando la musica incontra la letteratura” ha accompagnato il pubblico in un viaggio emozionale tra note, racconti e atmosfere soffuse illuminate dalle candele.

L’evento è stato organizzato nell’ambito della 47ª Stagione di Antidogma Musica con il sostegno in Artbonus della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Presentati dal direttore artistico Luigi Giachino protagonisti dello spettacolo sono stati la pianista Moira Michelini e la voce recitante di Andrea Giuli, capaci di creare un dialogo raffinato fra musica e letteratura. Le interpretazioni pianistiche calde, intense e perfettamente aderenti ai testi scelti, hanno accompagnato ogni lettura con grande sensibilità, trasformando il concerto narrato in un’esperienza immersiva illuminata dalle candele.

Apprezzato dal pubblico anche l’omaggio ad Astor Piazzolla: durante l’esecuzione di “Tango final”, in cui Andrea Giuli ha inserito alcuni passi di tango che hanno reso ancora più coinvolgente la performance, aggiungendo movimento e teatralità alla forza evocativa della musica.

Le parole tratte dalle opere di Jorge Luis Borges, Italo Calvino, Milan Kundera, Iosif Brodskij e Goffredo Parise si sono intrecciate alle musiche di Alberto Ginastera, Ludovico Einaudi, Hans Zimmer, Piazzolla e Aram Khachaturian in un continuo dialogo tra memoria, nostalgia, tempo e trasformazione.

L’atmosfera raccolta della Confraternita della Croce Nera, illuminata soltanto dalla luce delle candele, ha contribuito a rendere ancora più intensa la serata, accolta con lunghi applausi da parte del pubblico presente che ha richiesto due bis.