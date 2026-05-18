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Eventi | 18 maggio 2026, 18:00

Ultimo appuntamento della stagione con Il Teatro dei Suoni: “Circolo Popolare Artico” tra avventura e immaginazione

Domenica 24 maggio a Costigliole Saluzzo la compagnia Gli Omini porta in scena uno spettacolo di circo contemporaneo per tutta la famiglia, nell’ambito del progetto “Corto Circuito” di Piemonte dal Vivo

Ultimo appuntamento della stagione con Il Teatro dei Suoni: “Circolo Popolare Artico” tra avventura e immaginazione

Domenica 24 maggio 2026, alle ore 16:30, Il Teatro dei Suoni – VIVO La Tour di Costigliole Saluzzo (CN) ospita l’ultimo appuntamento della stagione con lo spettacolo Circolo Popolare Artico, prodotto dalla Fondazione Sipario Toscana ONLUS e dalla compagnia Gli Omini nell’ambito del progetto Corto Circuito di Piemonte dal Vivo. L’evento si inserisce in un percorso più ampio che porta teatro, danza, musica e circo contemporaneo anche nei piccoli comuni del Piemonte, valorizzando la crescita culturale dei territori.

Lo spettacolo, pensato per il pubblico dagli 8 anni a tutta la famiglia, trasporta il pubblico in una Groenlandia fatta di neve, silenzi, bufere e spazi sconfinati. Due cacciatori artici raccontano la propria vita ai confini del mondo, attraverso giornate immerse nel ghiaccio, amicizie improbabili, animali polari e storie narrate per attraversare il buio e affrontare la solitudine. Con il linguaggio originale e riconoscibile de Gli Omini, tra teatro d’attore e di figura, comicità e atmosfere visionarie, Circolo Popolare Artico intreccia avventura, ironia e immaginazione, affrontando temi come l’amicizia, il rapporto con la natura, la capacità di adattarsi e il valore delle storie condivise.

Lo spettacolo è ispirato ai racconti dello scrittore danese Jørn Riel ed è pensato per far esplorare ai bambini, ma anche agli adulti, mondi lontani e possibilità nuove, con un approccio leggero ma mai banale. La durata è di circa 60 minuti.

Lo spettacolo si svolge presso Il Teatro dei Suoni / VIVO La Tour di Costigliole Saluzzo, con ingresso da Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa (CN). I biglietti sono disponibili direttamente in teatro il giorno dello spettacolo, con prenotazione obbligatoria tramite il modulo online all’indirizzo https://form.jotform.com/261312733502345.
Il biglietto va ritirato e pagato entro 15 minuti prima dell’inizio; le prenotazioni non ritirate saranno annullate e i posti assegnati alla coda.

Prezzi: Bambini e ragazzi 2–14 anni: € 5. Dai 15 anni in su: € 7. Bambini sotto i 2 anni: gratuito.

Per il programma completo e ulteriori dettagli è possibile consultare la scheda dell’evento su https://www.lafabbricadeisuoni.it/agenda/169/costigliole-teatro-2026.

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