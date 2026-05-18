Ultimo appuntamento della stagione con Il Teatro dei Suoni: “Circolo Popolare Artico” tra avventura e immaginazione

Domenica 24 maggio 2026, alle ore 16:30, Il Teatro dei Suoni – VIVO La Tour di Costigliole Saluzzo (CN) ospita l’ultimo appuntamento della stagione con lo spettacolo Circolo Popolare Artico, prodotto dalla Fondazione Sipario Toscana ONLUS e dalla compagnia Gli Omini nell’ambito del progetto Corto Circuito di Piemonte dal Vivo. L’evento si inserisce in un percorso più ampio che porta teatro, danza, musica e circo contemporaneo anche nei piccoli comuni del Piemonte, valorizzando la crescita culturale dei territori.

Lo spettacolo, pensato per il pubblico dagli 8 anni a tutta la famiglia, trasporta il pubblico in una Groenlandia fatta di neve, silenzi, bufere e spazi sconfinati. Due cacciatori artici raccontano la propria vita ai confini del mondo, attraverso giornate immerse nel ghiaccio, amicizie improbabili, animali polari e storie narrate per attraversare il buio e affrontare la solitudine. Con il linguaggio originale e riconoscibile de Gli Omini, tra teatro d’attore e di figura, comicità e atmosfere visionarie, Circolo Popolare Artico intreccia avventura, ironia e immaginazione, affrontando temi come l’amicizia, il rapporto con la natura, la capacità di adattarsi e il valore delle storie condivise.

Lo spettacolo è ispirato ai racconti dello scrittore danese Jørn Riel ed è pensato per far esplorare ai bambini, ma anche agli adulti, mondi lontani e possibilità nuove, con un approccio leggero ma mai banale. La durata è di circa 60 minuti.

Lo spettacolo si svolge presso Il Teatro dei Suoni / VIVO La Tour di Costigliole Saluzzo, con ingresso da Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa (CN). I biglietti sono disponibili direttamente in teatro il giorno dello spettacolo, con prenotazione obbligatoria tramite il modulo online all’indirizzo https://form.jotform.com/261312733502345.

Il biglietto va ritirato e pagato entro 15 minuti prima dell’inizio; le prenotazioni non ritirate saranno annullate e i posti assegnati alla coda.

Prezzi: Bambini e ragazzi 2–14 anni: € 5. Dai 15 anni in su: € 7. Bambini sotto i 2 anni: gratuito.

Per il programma completo e ulteriori dettagli è possibile consultare la scheda dell’evento su https://www.lafabbricadeisuoni.it/agenda/169/costigliole-teatro-2026.