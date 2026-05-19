Artisti di strada, musica e divertimento: dal 30 maggio al 2 giugno ritorna il Loano Street Show

Le piazze e le vie di Loano sono pronte a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con l’attesissimo ritorno del Loano Street Show, in programma dal 30 maggio al 2 giugno. Quattro giornate all’insegna dell’arte di strada, tra giocoleria, acrobazie, musica, danza, mimo e spettacoli coinvolgenti che vedranno protagonisti artisti italiani e internazionali.

Per l’occasione, il centro cittadino si animerà con performance continue e attrazioni pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. I bambini potranno divertirsi con truccabimbi, baby dance e attività di animazione, mentre adulti e famiglie potranno immergersi nell’atmosfera festosa e vivace della manifestazione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Loano e organizzato dall’Associazione Centro Culturale Polivalente, ospiterà anche un suggestivo mercatino di artigianato artistico lungo la passeggiata. Qui gli artigiani realizzeranno le proprie creazioni dal vivo, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire da vicino il fascino del lavoro manuale e della creatività artistica.

In piazza Italia saranno presenti un’area dedicata a gonfiabili e giochi per bambini, il trenino turistico Miletto e una seconda area espositiva dedicata alla vendita di prodotti agroalimentari e specialità tipiche del territorio.

Piazza Rocca diventerà invece il punto di riferimento per i più piccoli, con spettacoli di artisti di livello nazionale e laboratori creativi attivi per tutta la giornata.

Nelle mattinate del 31 maggio, 1 e 2 giugno, sarà inoltre possibile partecipare a una speciale colazione a buffet presso quella che sarà la “casa degli artisti”, l’Hotel Astoria (via Aurelia 246), al costo di 10 euro. Un’occasione unica per incontrare gli artisti, conoscerli da vicino e condividere con loro un momento informale.

Il programma completo della rassegna sarà presto disponibile online sul sito www.viviloano.it.

Gli organizzatori, insieme al Comune di Loano che sostiene l’iniziativa, ringraziano i main sponsor: Gruppo Arimondo Supermercati Pam, Centro Commerciale Molo 8.44, Fondocasa, X Energy – Gruppo Badano, Divani & Divani by Natuzzi Albenga, Cometal Serramenti di Borghetto Santo Spirito, Loano RENT – Scooter Noleggio ed Ellea Eurolingue.

Media partner ufficiali dell’evento sono Savonanews.it e Radio Onda Ligure 101.