Sommariva Perno, “Arte in Rosa” nelle chiese di San Bernardino

Nei prossimi fine settimana di maggio, la chiesa di San Bernardino si trasforma in luogo d’arte e incontro con la mostra “ARTE IN ROSA”, organizzata dal Centro culturale San Bernardino o.d.v. nell’ambito della 72ª Sagra della Fragola di Sommariva Perno. L’iniziativa mette in scena il talento femminile del paese, con tredici artiste residenti che aprono al pubblico il loro mondo creativo tra pittura, ceramica, disegno e altre tecniche.

Ad esporre saranno Anna Asteggiano, Marisa Balbo, Alessandra Bertolino, Erica Bertolusso, Valentina Bertorello, Nicole Boffa, Chiara Genta, Daniela Gramaglia, Luciana Gramaglia, Gabriella Ravera, Vanessa Rosso, Anael Sciarpa e Giusy Sciarpa. Pur diversi i mezzi espressivi, un filo comune lega tutte le opere: il rosa, reinterpretato come simbolo di femminilità, delicatezza e forza interiore, e, soprattutto, la passione per l’arte, il colore e la voglia di esprimere emozioni.

La mostra sarà inaugurata venerdì 22 maggio alle ore 18:00 e resterà aperta sabato 23, domenica 24, sabato 30 e domenica 31 maggio, con orario 10:00–12:30 e 15:00–18:00. In corrispondenza dei pomeriggi del 24 e del 31 maggio, nei medesimi orari, i Volontari per l’arte del Centro culturale San Bernardino o.d.v. animeranno la visita guidando il pubblico lungo il percorso della “Bela Rosin” attraverso i monumenti d’arte del centro storico, partendo proprio dalla chiesa di San Bernardino. Le visite, gratuite, offrono l’occasione di conoscere da vicino la storia e le bellezze artistiche del “paese della Bela Rosin”.

Per ulteriori dettagli, prenotazioni o segnalazioni: info@centroculturalesanbernardino.it. Telefono: 339 8178347 (Andrea). Sito web: www.centroculturalesanbernardino.it