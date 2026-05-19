San Damiano Macra e Pagliero, una giornata tra memoria, sapori e tradizioni della Valle Maira

Domenica 24 maggio San Damiano Macra e Pagliero ospiteranno una giornata dedicata alla scoperta delle attività attuali e della vita di un tempo, in un itinerario promosso dalla Compagnia e rete del buon cammino insieme ad alcune realtà locali. Un’iniziativa pensata per unire cammino, cultura del territorio, tradizioni produttive e momenti di convivialità.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 9 a San Damiano Macra, nel piazzale davanti alla chiesa parrocchiale. Da lì prenderà avvio un percorso articolato in più tappe, alla scoperta di luoghi, persone e attività che raccontano l’identità della valle.

La prima sosta sarà presso l’Azienda Montana Ghibaudo, dove le sorelle Ghibaudo illustreranno le fasi di lavorazione per ottenere le composte di fragole, con degustazione gratuita dei prodotti dell’azienda. La seconda tappa sarà in borgata Rio Giorgio, dove Einaudi racconterà “Un piccolo grande mondo”, rievocando le attività economiche di un tempo in Valle Maira.

Il cammino proseguirà poi verso Pagliero, con la visita alla mostra degli Zabreri, per arrivare quindi all’azienda agricola Ciabrie di borgata Chiabreri. Qui è prevista la visita alla stalla e al caseificio annesso, seguita da una degustazione di prodotti tipici delle aziende visitate. Nel menu sono previsti insalata con toma, sedano e noci, insalata russa, due antipasti dell’azienda Ghibaudo, bagnetto verde, tagliere di formaggi freschi e stagionati di capra, una fetta di nostrale di mucca, dolce, acqua e caffè al costo di 20 euro.

Sempre in azienda, spazio anche ai più piccoli con l’apertura del laboratorio esperienziale per bambini “Alla scoperta della sorgente bianca”, condotto da Sissi Menardo. La giornata si concluderà con la salita verso la borgata Alberti, dove Giovanni Beltramo parlerà delle attività agricole di un tempo e presenterà la casa vacanze “Pirunel”, prima del rientro a San Damiano Macra.

Il percorso complessivo è di 7,5 chilometri in andata con un dislivello di 500 metri, e unisce l’aspetto escursionistico a quello culturale e gastronomico. Per partecipare al pranzo è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 21 maggio. Per informazioni sul programma è possibile contattare il numero 349 5692204.